Pošta již doručila roušky pro seniory na všechny adresy

Ilustrační foto - Doručovatelka České pošty vkládá do schránek balíčky s rouškami a respirátory pro seniory nad 60 let na snímku pořízeném 15. září 2020 v Praze.

Ilustrační foto - Doručovatelka České pošty vkládá do schránek balíčky s rouškami a respirátory pro seniory nad 60 let na snímku pořízeném 15. září 2020 v Praze. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Doručovatelé České pošty již roznesli všem téměř třem milionům lidí starších 60 let do schránek zásilky s rouškami a respirátorem. Dnes ve čtvrtém dni doručili roušky na zbývající asi pětinu adres. ČTK to řekl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení.

"Pokud obyvatelé starší 60 let nenašli z jakéhokoliv důvodu zásilku ve své schránce, mají možnost v příštím týdnu navštívit jakoukoliv pobočku, kde jim bude vydána náhradní zásilka," dodal Vysoudil.

O rozdávání roušek starším lidem rozhodla vláda. Distribuce vyšla na zhruba 15 milionů korun. Způsob distribuce šetřil Státní ústav pro kontrolu léčiv, kterému se nelíbilo, že pošťáci ústenky rozbalují a vkládají po pěti volně do obálek, což je v rozporu s pravidly pro nakládání se zdravotnickým materiálem. "Jsme přesvědčeni, že uvedené zásilky obsahují roušky, které jsou osobními ochrannými pomůckami, nikoli zdravotnickým materiálem. S těmito zásilkami bylo nakládáno v odpovídajících hygienických podmínkách," podotkl Vysoudil.

Zástupci pošty dnes provádí vnitřní kontrolu na pobočce v Mníšku pod Brdy. Tamní doručovatelka upozornila televizi CNN Prima News na to, že pošta nedodržuje předepsaná pravidla při balení roušek pro seniory, a následně byla propuštěna pro nadbytečnost. Bývalá pracovnice podle vedení pošty porušila hygienická pravidla, ale je potřeba zjistit, zda k tomu nedostala pokyn.