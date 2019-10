Post v Senátu budou obhajovat Bárek, Nenutil a Kratochvíle

Praha - ČSSD dnes schválila tři kandidáty do Senátu. Funkci v horní komoře Parlamentu budou příští rok obhajovat Ivo Bárek ve Vyškově, Miroslav Nenutil v Chebu a Karel Kratochvíle ve Strakonicích. ČTK a České televizi to po jednání stranického předsednictva řekl předseda sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček. Vedení strany probíralo také aktuální témata, například projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně, dodal.

Příprava krajských a senátních voleb v příštím roce byla podle Hamáčka hlavním tématem předsednictva, které v Praze jednalo nezvykle jen zhruba hodinu a půl. "Schválili jsme tři kandidáty do Senátu, současné senátory," řekl Hamáček. Bárek je v Senátu od roku 2002, o šest let později do komory nastoupil Nenutil, Kratochvíle pak bude usilovat o druhý mandát.

Lídři ČSSD podle Hamáčka projednali také schvalování rozpočtu či sněmovní diskusi o výročních zprávách o hospodaření a činnosti České televize, které poslanci schválili ve čtvrtek. "Pokládám za úspěch, že díky tlaku sociální demokracie byly zprávy schváleny," uvedl Hamáček. Podle něj poslanci svým rozhodnutím zachovali veřejnoprávní charakter České televize.

Předsednictvo podle Hamáčka také jednohlasně podpořilo ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) v tom, že odsoudil Tureckou ofenzivu na severu Sýrie. "Předsednictvo vyjádřilo podporu našim kurdským spojencům, kteří bojovali proti Islámskému státu, a teď jsou obětí těch operací, které probíhají," řekl Hamáček.

Diskuse se částečně dotkla i nového programu ČSSD, na kterém pracuje místopředsedkyně strany a ministryně práce Jana Maláčová. "Máme naplánováno 14 krajských diskusí. Ve všech krajích proběhne diskuse o programu, bude odstartována tzv. debatním kempem, který proběhne v lednu," řekl na dotaz ČTK Hamáček.