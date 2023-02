Pospíšil skončí jako předseda správní rady Muzea Kampa

Praha - Europoslanec a kandidát na náměstka pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) rezignuje na místo předsedy správní rady Muzea Kampa. V europarlamentu zůstane řadovým poslancem. Důvodem je časová náročnost. "Jsem přesvědčený, že je možné skloubit práci řadového europoslance a neuvolněného člena rady města," řekl novinářům Pospíšil po podpisu koaliční smlouvy Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů.

"Ačkoliv Muzeum Kampa není žádný výdělečný podnik, není to firma, která by produkovala nějaký zisk, tak já z muzea odcházím. Za prvé mu věnuji bezplatně obrovské množství času a nechci, aby bylo předmětem politických debat a bojů. Nechci to muzeum ohrozit," řekl Pospíšil. Zcela však kvůli morálnímu závazku k zakladatelce muzea mecenášce Medě Mládkové ale neodejde.

V případě europarlamentu je přesvědčen o tom, že je možné skloubit práci řadového europoslance a neuvolněného člena městské rady pro kulturu a cestovní ruch. "Naopak, já v tom vidím výraznou synergii a už začínám pracovat," řekl Pospíšil. Řešit bude mimo jiné rekonstrukci Pražského domu nebo výstavy Galerie hlavního města v Bruselu. Překryv podle něj nastane také v projektech péče o zvířata.

Pospíšil si ponechá plat europoslance, penze, které bude brát za činnost pro město, dá na dobročinné účely, řekl.

V budoucí radě má být kromě Pospíšila několik dalších politiků, kteří už zastávají jiné funkce. Poslanec a kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS) už uvedl, že zůstane řadovým poslancem a vzdá se funkcí ve sněmovních výborech, členství ve správní radě VZP a odstoupí z místa přednosty gynekologické kliniky. Podle svého dřívějšího vyjádření jako místostarosta Prahy 4 skončí po zvolení do rady Michal Hroza (TOP 09) a v čele radnice v Kolovratech skončí Antonín Klecanda (STAN).

Starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS) ČTK sdělila, že se poradí se svými kolegy v Praze 2. "Nikdy a nikde jsem neřekla, že si dlouhodobě ponechám obě funkce. Chci být radní na plný úvazek. Na dvojce to však není jen o mně. Nyní se musím domluvit se svými kolegy, kdo mojí práci a agendu převezme," uvedla.

Předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) dnes řekl, že se musí každý rozhodnout sám a že za své rozhodnutí budou zodpovídat výsledky své práce.

V jedenáctičlenné městské radě bude mít pět zástupců Spolu, přičemž ODS bude mít tři včetně primátora a TOP 09 dva. KDU-ČSL obsadí namísto pozic v radě místa předsedů dvou magistrátních výborů. Piráti budou mít čtyři radní a STAN dva.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů získalo hnutí STAN a tři SPD.