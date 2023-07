Pospíšil se sejde s lidmi z ukrajinské ambasády kvůli koncertu Nětrebkové

Praha - Náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) se sejde v pátek se zástupci ukrajinského velvyslanectví kvůli plánovanému koncertu ruské operní pěvkyně Anny Nětrebkové v Obecním domě. Od ukrajinských diplomatů bude chtít slyšet jejich postoj a názor na koncert a na pěvkyni. Poté se rozhodne, zda doporučí vedení Obecního domu koncert zrušit. Pospíšil to dnes řekl ČTK.

Nětrebková má vystoupit ve Smetanově síni Obecního domu, který vlastní město prostřednictvím své stejnojmenné akciové společnosti, 16. října.

"Operní pěvkyně je na sankčním seznamu Ukrajiny. Rád bych si vyjasnil ukrajinský postoj a zajímá mě jejich názor. Pokud by se mé domněnky potvrdily, měli bychom to zrušit. Není to jen tak nějaký koncert, když se v minulosti aktivně zapojila do podpory zločineckého režimu. Je dobré znát názor našeho partnera," řekl Pospíšil.

Pěvkyně dlouhodobě žije v Rakousku, ale v minulosti pomáhala Vladimiru Putinovi během prezidentských voleb. Nechala se také fotografovat s vlajkou a představiteli proruských separatistů na Ukrajině a darovala milion rublů separatistickému vůdci Olegu Carjovovi. Po začátku ruského vojenského útoku na Ukrajinu loni v únoru čelila na Západě bojkotu svých koncertů. "Pokud se prezentujeme jako jeden ze spojenců a podporovatelů Ukrajiny, tak si nedovedu představit, že to (vystoupení Nětrebkové) budeme hájit," dodal Pospíšil.

Producentka Alena Kunertová z agentury Nachtigall Artists, která pražský koncert Nětrebkové pořádá, ve středu řekla, že nerozumí snahám o zrušení akce. Podle ní ruská sopranistka válku odsoudila. "Měla jsem pocit, že jsem to už všem vysvětlila," uvedla Kunertová. V případě zrušení koncertu, který je už z 80 procent vyprodán, by agentura i umělkyně žádaly kompenzace, napsal server Seznam Zprávy.

Po zhruba měsíci od začátku války Nětrebková útok veřejně odsoudila a tvrdila, že s Putinem se za celý život setkala jen několikrát. Podle newyorské Metropolitní opery, která po začátku ruské invaze odmítla pěvkyni angažovat, se dost jasně nevymezila vůči Putinovi. "Odpověděla jsem, že mám ruský pas, že on je stále prezidentem a že já nemohu tato slova vyřknout veřejně. Takže jsem odmítla," uvedla k tomu později pěvkyně ve francouzském deníku Le Monde.