Pospíšil chce prosadit návrat sochy Radeckého na Malostranské náměstí

Praha - Náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) chce prosadit, aby se na Malostranské náměstí při jeho plánované rekonstrukci vrátila socha maršála Radeckého, která tam stála mezi lety 1858 a 1919. Namísto původního místa, kde je nyní tramvajová trať, by stála ve středu dolní části náměstí, kde dříve bylo parkoviště. Náměstek to dnes řekl v rozhovoru s ČTK. O věci nyní jedná s koaličními partnery, rozhodnout chce do léta.

Město již řadu let připravuje úpravy náměstí, kvůli požadavkům památkářů však minulá rada loni zrušila tendr na zhotovitele a nový magistrát zatím nevypsal. Pospíšil uvedl, že o možnosti přidání sochy do projektu již jednal s primátorovým náměstkem Petrem Hlaváčkem (za STAN), který má rekonstrukci na starosti. "Ve chvíli, kdy to podpoří Spolu a starostové, tak by v koalici mohla být pro to většina," řekl. Piráti se k podobným projektům dlouhodobě staví spíše odmítavě, náměstek chce nicméně jednat i s nimi.

Na náměstí by se podle jeho představ nevrátil originál sochy, který je uložen v Lapidáriu Národního muzea, ale jeho odlitek. Důvodem je to, že zástupci muzea nechtějí originál vystavit povětrnostním vlivům. Socha by stála na novém podstavci, na kterém by podle Pospíšila byly edukativní texty objektivně popisující osobnost rakouského maršála a jeho roli v dějinách.

Náměstek chce rozhodnout do léta, aby bylo v případě schválení záměru možné sochu umístit ještě v tomto volebním období. "Jestli má mít ten projekt smysl, tak to musíme mít do léta rozhodnuté," řekl. Dodal, že ve prospěch návratu sochy mluví kromě významu osobnosti Radeckého i význam samotného díla. "Odborníci hodnotí tu plastiku jako jednu z nejkvalitnějších veřejných plastik, které na našem území v 19. století vznikly, a která je víceméně srovnatelná s díly například (Josefa Václava) Myslbeka," řekl.

Rakouský maršál Jan Radecký z Radče byl český šlechtic a je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století. Maršálův pomník od profesora Christiana Rubena a sochařů Josefa a Emanuela Maxových byl na Malostranském náměstí odhalen v roce 1858. Stál zde do roku 1919, kdy byl rozebrán a uložen do Lapidária. Později byl odstraněn i podstavec. Pomník byl původně situován v jihovýchodní části Malostranského náměstí, které však tehdy vypadalo výrazně jinak než dnes. O návrat pomníku roky usiluje Spolek Radecký Praha.