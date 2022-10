Poslední vlak Jindřichohradeckých místních drah zdobil smuteční věnec

Jindřichův Hradec - Poslední spoj Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) dnes před 17:30 vyjel z Jindřichova Hradce do Obrataně ozdobený smutečním věncem, fábory i výjevy ze života na úzkokolejné dráze na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Postarali se o to zaměstnanci firmy, která je v insolvenci. Provoz vlaků dnes musela společnost ukončit, protože jí vypršela platnost povolení pro provozování dráhy. Vlak mířící do Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku po 23:00 už nahradí autobusy, řekl dnes ČTK Jan Píšala z technického úseku JHD.

Poslední vlak z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice na Jindřichohradecku odjel před 15:30.

JHMD dluží přes 160 milionů korun. Soud zatím nerozhodl o úpadku, ani, zda schválí reorganizační plán firmy, vyplývá z insolvenčního rejstříku.

"Parní lokomotiva ukončila letošní sezonu minulý víkend, dneska jezdí už jen dieselové lokomotivy, zato vlaky v plném rozsahu s výjimkou úplně posledního, který jezdí někdy v jedenáct večer do Kamenice, ten už pojede náhradní autobusovou dopravou, neboť by se ten vlak už neměl jak vrátit zpátky. Všechny ostatní vlaky jezdí podle jízdního řádu," řekl ČTK dopoledne Píšala.

Starosta Černovic na Pelhřimovsku Jan Brožek dnes ČTK řekl, že má od Kraje Vysočina informace, podle kterých provoz vlaků dneškem končí, ale spoje budou nahrazeny autobusy. Kamenici nad Lipou informovali přímo zástupci JHMD. Starostovi Jaromíru Paříkovi (ČSSD) řekli, že provoz autobusy by měl pokračovat ještě minimálně v říjnu. Byl by rád, kdyby zůstal provoz zachován, využívá se především pro cesty do Jindřichova Hradce. Trať navíc k regionu historicky patří. Podobně se vyjádřil Jiří Zimola, starosta Nové Bystřice.

"Nikdo z nás si neumíme představit, že bychom o to (trať) přišli, že by se tam při delším neprovozu začaly odehrávat excesy typu, že by nějací nenechavci mohli začít rozebírat trať. Mohlo by to vést k úplné destrukci," řekl v pátek ČTK Zimola

"V pátek v pozdních odpoledních hodinách přišla informace od právního zástupce JHMD, že od pondělka nasazují náhradní autobusovou dopravu," řekl dnes ČTK radní Kraje Vysočina Martin Hyský (ČSSD). Do té doby podle něj kraj žádné oficiální vyjádření o konci provozu vlaků od JHMD nedostal.

Kraj Vysočina má s JHMD uzavřenou smlouvu na dopravní obslužnost platnou do října 2024. JHMD uvedly, že mají vůči Vysočině pohledávky přes 100 milionů korun, což podle zástupců Kraje Vysočina uzavřené smlouvě neodpovídá. Společnosti je kraj připravený zaplatit asi 5,5 milionu korun, pokud by JHMD uzavřela navrhované dodatky smluv. S Jihočeským krajem má JHMD smlouvu uzavřenou do prosince 2024.

"Dnes jsme s manželem zcela náhodou poprvé v životě jeli tímto vlakem. Divili jsme se spoustě fotografů, kteří lemovali téměř celou trať od Jindřicháče až po Bystřici. Už víme proč. Byla by škoda, kdyby taková krása zanikla," uvedla na facebooku v diskusi o konci provozu vlaků Dana Márová. Na nádraží bylo dnes hodně těch, které poslední jízda vlaků zajímala. Přítomní popsali náladu jako emotivní, týkalo se to i zaměstnanců JHMD, kteří k vlaku připojili i služební vůz.

JHMD vlastní a provozují úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897.

Vlaky v minulých letech podle staršího vyjádření firmy přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících.