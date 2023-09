Poslední sezonu Divadla Archa ozdobí hosté, kteří s ním jsou léta spjatí

Praha - Divadlo Archa sídlící v pražské ulici Na Poříčí má před sebou poslední sezonu pod vedením jeho zakladatelů a s tvůrčím týmem, který stál před třemi desítkami let u jeho zrodu. Symbolicky tuto éru divadla přijede v prosinci uzavřít světoznámý japonský tanečník a choreograf Min Tanaka, který v roce 1994 program Archy spolu s hudebníkem Johnem Calem zahajoval. Na podzim přijede do Archy také umělkyně Laurie Andersonová a vystoupí také britská kapela The Tiger Lilies, která v Arše našla svůj pražský domov.

Novináře dnes o programu poslední sezony informoval zakladatel a dosavadní ředitel Archy Ondřej Hrab. Od ledna do divadla nastoupí nový tým s jiným názvem i konceptem. "V nejlepším se má přestat," řekl dnes Hrab. Nový program bude zajišťovat tým pod vedením spoluzakladatele a ředitele divadla Jatka78 Štěpána Kubišty, který se chce zaměřit zejména na mladé publikum.

Za dobu své existence Divadlo Archa představilo českému publiku také umělce jako Robert Wilson, Peter Brook, Wim Vandekeybus, David Byrne, Meredith Monková, Einstürzende Neubauten, Diamanda Galasová, The Residents, Patti Smithová, DV8 – Physical Theatre nebo Lou Reed. V roce 2008 Václav Havel zvolil Divadlo Archa jako producenta světové premiéry své hry Odcházení.

"Požádal jsem Mina, aby přijel Archu symbolicky uzavřít. Jeho dvě sólová vystoupení budou zároveň jakýmsi obřadem, který svým duchovním rozměrem přesáhne prostory v ulici Na Poříčí," řekl dnes Hrab. John Cale v Arše vystoupil na jaře, takže se celý kruh uzavírá, doplnil.

K dramaturgii Archy po tři dekády patří koncerty zahraničních i českých hudebníků, závěrečnou sezonu proto ozdobí hudba, která vytvářela ducha Archy. Už 4. října se do Archy vrátí Agon Orchestra s programem Brutální muzika. Jde o návrat projektu z roku 2000, kdy se orchestr Agon propojil s Filipem Topolem v aranžích Petra Kofroně. Tyto skladby zazní v novém nastudování s hlasem Filipa Topola ze záznamu.

K Arše podle Hraba patří i slavný hudební skladatel Philip Glas. Pro mnohé české umělce byl jeho první koncert s básníkem Allenem Ginsbergem v roce 1996 iniciační. Pražské publikum tentokrát uslyší Glassovu hudbu v?podání orchestru složeného z umělců, kteří jsou autorizovaní k?její interpretaci. Philip Glass Ensemble zahraje 12. října skladatelovu ranou tvorbu v programu nazvaném Early Works, kterou pro širší veřejnost může symbolizovat třeba hudba k filmu Godfreye Reggia Koyaanisqatsi. "I když jsem se snažil, tak do Prahy (Glass) nepřijede, je mu 85 let, omezuje cestování a vystupuje jen ojediněle," řekl Hrab.

V posledních letech Archa vytváří projekty v zahraničí, mimo jiné v USA či v Evropském parlamentu. Divadlo také pořádá každý rok Mezinárodní letní školu dokumentárního divadla, které se účastní mladí divadelníci z celého světa. Ondřej Hrab a Jana Svobodová se chtějí od roku 2024 věnovat doma i v zahraničí projektům, které propojují vzdělávání a tvorbu v oblasti dokumentárního divadla. Hrab také dnes uvedl, že v příštích měsících bude jeho tým pracovat na digitalizaci archivu Divadla Archa.