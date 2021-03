Poslední Příbram vyměnila trenéra, Horvátha nahradil Valachovič

Příbram - Trenér Pavel Horváth i se svými asistenty Peterem Grajciarem a Petrem Čuhelem kvůli neuspokojivým výsledkům skončili u fotbalistů poslední Příbrami, jeho nástupcem se stal Jozef Valachovič. Středočeši o tom informovali na svém webu. Délku smlouvy nového kouče neuvedli, podle prezidenta klubu Jaroslava Starky ale u týmu zůstane i v případě sestupu.

Bývalý záložník Horváth se ujal Příbrami loni 11. března. Kvůli chybějící profesionální licenci byl až do ledna oficiálně uváděn jako asistent. V minulé ligové sezoně se skupina o záchranu kvůli koronaviru v týmu Opavy a její karanténě nedohrála a Příbram se udržela.

V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže je ale s 12 body poslední a na 15. místo, které jako první zaručuje záchranu, ztrácí 11 zápasů před koncem už sedm bodů. Na vítězství čeká Příbram 12 kol. Klub se Horvátha rozhodl odvolat po posledních dvou zápasech, v nichž Středočeši utrpěli debakly na Spartě (0:4) a v Ostravě (0:5).

"Pavel Horváth u nás byl rok. V hráčské kariéře to byl vynikající hráč, ale ta trenérská nám zatím společně úspěch nepřinesla. Jako tým jsme se dostali na poslední místo, máme druhý nejmenší počet vstřelených branek a nejvíce obdržených," řekl Starka.

"Nevyhráli jsme ani nepamatuju, mám z toho akorát dlouhý vousy. Nemůžu dát pryč jedenáct hráčů a tak se tentokrát musí stát změna, která se bude týkat celého realizačního týmu. Pavlovi a všem jeho kolegům asistentům děkuju za jejich práci. Naše spolupráce nám holt nevyšla, takový je fotbalový život. Přeju všem, ať se jim daří v další práci," konstatoval šéf klubu.

Pětačtyřicetiletý Slovák Valachovič už v minulosti v Příbrami působil dvakrát jako asistent. Stejnou roli zastával i v Liberci, s nímž v roce 2002 získal titul coby obránce. Jako hrající trenér vedl Hainburg v nižší rakouské soutěži. Hrál i za Rapid Vídeň, Inter a Slovan Bratislava či Maccabi Tel Aviv. Na kontě má 33 startů za reprezentaci.

"Trenér Valachovič už u nás působil, takže zná zdejší prostředí. Je to bývalý vynikající fotbalista, což prokázal například ve Slovanu Liberec či Rapidu Vídeň. Do práce má velkou chuť, právě někoho takového potřebujeme," řekl Starka. "Pokusí se o fotbalový zázrak a tím je záchrana v lize. Kdyby se to nepodařilo, bude mít za úkol připravit si mužstvo na druhou ligu a z ní postoupit zpátky," dodal Starka.

Pětačtyřicetiletý Horváth v Příbrami prožil premiérové angažmá v nejvyšší soutěži v roli hlavního kouče. Za tuto příležitost klubu poděkoval. "Byla to pro mě velmi cenná zkušenost, kterou budu chtít i nadále rozvíjet. Cítím, že jsem se snažil pracovat na maximum, ale zejména poslední týdny tomu chyběly výsledky, které by nás přiblížily k záchraně. Nastal čas jít novou cestou," napsal na instagramu Horváth, který hrál za Jablonec, Slavii, Spartu, Teplice, Plzeň, Sporting Lisabon, Galatasaray Istanbul a Kóbe.

Příbram je šestým klubem, který v probíhající ligové sezoně odvolal trenéra. Stejný krok učinily i Teplice, Mladá Boleslav, Brno, Sparta a Ostrava.