Poslední Pardubice podlehly Spartě 1:3 a pošesté v řadě prohrály

Pardubice - Hokejisté posledních Pardubic podlehli v 18. kole doma Spartě 1:3 a připsali si šestou porážku za sebou. Během této série získalo Dynamo jediný bod. Sparta porazila Pardubice počtvrté v řadě a natáhla svou aktuální šňůru v extralize na osm utkání s body v řadě, během které posedmé vyhrála.

Dynamo nastoupilo bez disciplinárně potrestaného beka Rhetta Hollanda, jehož nahradil Ondřej Vála. Premiéru si v pardubických barvách odbyl kanadský útočník Anthony Camara, který v minulé sezoně působil v jönköpinském klubu HV 71.

V brankovišti Sparty se až v 11. duelu v sezoně poprvé neobjevila jednička Matěj Machovský a příležitost dostal Jakub Neužil, který hned ve 12. sekundě inkasoval. Zdráhalovu střelu od modré čáry tečoval před náhradníkem Pražanů Poulíček.

Odpovědět mohl vzápětí Kudrna, který neuspěl, ale v páté minutě už bylo vyrovnáno. Z pravé střely od mantinelu vystřelil Říčka přes obránce Zdráhala a puk zapadl pod horní tyč gólmana Kantora. Za tři minuty Sparta otočila stav, když po Říčkově střele, odražené od zadního mantinelu, dorazil puk do odkryté branky Tomášek.

Sparta měla v úvodní třetině střeleckou převahu a na přelomu první a druhé části se hosté ubránili po Němečkově vyloučení v první přesilové hře zápasu, kterou domácím zkrátil faulem Paulovič.

Ve 24. minutě mohl vyrovnal Svačina, ale Neužil Pražany podržel. Na druhé straně si Kantor poradil se Sukeľovou šancí. Ve 34. minutě zahrozili ve vlastním oslabení Blümel a Claireaux. Sparta odolala při Řepíkově trestu.

V závěrečném dějství přečkali Pražané další oslabení při Tomáškově pobytu na trestné lavici a udeřit mohl naopak v oslabení Němeček, ale pardubický gólman zasáhl. Pojistku mohl přidat také Říčka. Dynamo dobývalo soupeřovu defenzivu marně a 71 sekund před koncem dovršil výsledek při power play do prázdné branky Rousek.

Hlasy po utkání:

Milan Razým (Pardubice): "Bylo to pro nás velmi těžké utkání s kvalitním soupeřem, dovolím si říci jedním z nejlepších v extralize. Dali jsme rychlou vedoucí branku. Bohužel, jak se ukázalo v dalším průběhu, byla jediná. Spartě se ještě v první třetině podařilo výsledek otočit. Přehrávala nás, měla další příležitosti a podržel nás Pavel Kantor. Od druhé třetiny jsme se snažili hru vyrovnat, hrálo se nahoru dolů. Nevyužili jsme ani přesilové hry a Sparta pečetila výsledek do prázdné branky. Bylo to pro nás těžké, padesát minut jsme hráli na tři lajny a na víc jsme prostě neměli. Camara byl včera poprvé na tréninku, snažili jsme se ho zařadit do přesilovek, zatím ukázal, že v něm dopředu potenciál může být."

Josef Jandač (Sparta): "My jsme po utkání ve Vítkovicích určité věci vysvětlili a dnes se to na naší hře projevilo. Jak jsme si řekli, že vedení 3:0 by tým neměl pustit, tak na druhou stranu těsné vedení 2:1 dobrý tým udrží. Jsme za to hrozně rádi, že jsme udělali rychlý restart. Hráli jsme v tomto utkání hodně týmově a díky tomu jsme vyhráli. Měli jsme dost střeleckých příležitostí na to, abychom rozdíl navýšili, ale na druhou stranu výkon v obraně až na několik málo skulinek byl kompaktní. I spolehlivý výkon brankáře (Jakuba Neužila) nás dotáhl k vítězství."

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Poulíček (J. Zdráhal, Svačina) - 5. Říčka (Němeček), 8. Tomášek (Říčka, M. Jandus), 59. Rousek (Řepík, Tomáš Dvořák). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Axman, Bryška. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, Nakládal, Ďaloga, J. Kolář, Vála - Svačina, Poulíček, Mandát - Tybor, Claireaux, Camara - Paulovič, Anděl, Blümel - Kusý, T. Zeman, M. Machač. Trenér: Razým.

Sparta: Neužil - Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Piskáček, Mikliš - Řepík, R. Horák, Rousek - Tomášek, M. Sukeľ, Říčka - A. Kudrna, Pech, Buchtele - M. Forman, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.