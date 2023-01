Poslední Kladno vyzve v dohrávce extraligy favorizované Pardubice

Utkání 14. kola hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno, 23. října 2022, Pardubice. Zleva Tomáš Dvořák z Pardubic, Antonín Melka z Kladna a brankář Pardubic Roman Will.

Utkání 14. kola hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno, 23. října 2022, Pardubice. Zleva Tomáš Dvořák z Pardubic, Antonín Melka z Kladna a brankář Pardubic Roman Will. ČTK/Taneček David

Kladno - Hokejisté Kladna nastoupí ve středu v dohrávce 27. extraligového kola proti Pardubicím. V souboji posledního týmu s hlavním favoritem na titul, který se přetahuje o vedení v tabulce s Vítkovicemi, mohou Rytíři smazat tříbodovou ztrátu na mužstva před sebou.

Středočeši se představí na domácím ledě teprve podruhé v novém roce. Před své diváky se vrací po sérii čtyř venkovních duelů, z nichž tři prohráli shodně čtyřbrankovým rozdílem, ale také pomohli právě Dynamu k návratu do čela, když zvítězili překvapivě na ledě Vítkovic 3:0.

Po radosti v Ostravě však Jaromír Jágr a spol. museli v neděli vstřebat porážku 2:6 na jihu Čech. Českobudějovický Motor přitom patří mezi týmy, které mají Kladenští v dosahu. "Porazila nás nedisciplinovanost, nic jiného," prohlásil zklamaně asistent trenéra Pavel Skrbek.

Východočeši se naproti tomu dostali po trochu nepřesvědčivém období zpátky do pohody a vyhráli šest z posledních sedmi utkání. Do Kladna dorazí se sérií čtyř výher v arénách soupeřů.

"Nedávná prohra se Spartou nám nastavila nějaké zrcadlo a ukázalo nám to věci, na nichž musíme pracovat každý den, tak to také děláme. I realizační tým klade důraz na to, abychom každý trénink odfárali na sto procent," prohlásil pardubický kapitán Patrik Poulíček.

Ve vzájemných kláních Rytíři na svém ledě třikrát po sobě bodovali. V polovině září stejně jako v prosinci 2021 podlehli 4:5 v prodloužení, loni koncem února Kladno vyhrálo 3:1.

Statistické údaje před středeční dohrávkou 27. kola extraligy: Rytíři Kladno (14.) - HC Dynamo Pardubice (1.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5 v prodl., 2:6. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 37 zápasů/33 bodů (10 branek + 23 asistencí) - Lukáš Radil 34/31 (11+20). Statistiky brankářů: Adam Brízgala průměr 2,94 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,24 procenta a jednou udržel čisté konto, Landow Bow 3,56 a 88,63 - Roman Will 2,08, 92,67 a třikrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno po sérii tří vítězství prohrálo čtyři z posledních pěti zápasů. - Rytíři doma prohráli dva z uplynulých tří duelů. - Pardubice vyhrály dvakrát za sebou a prohrály jen dva z posledních deseti zápasů. Pouze v jednom z nich vyšly bodově naprázdno. - Dynamo venku šestkrát za sebou bodovalo a z toho pětkrát vyhrálo. V posledních čtyřech duelech mimo svůj led neztratilo ani bod. - Pardubice vyhrály šest z posledních sedmi vzájemných zápasů.