Poslední červencový víkend nebude horký, v sobotu se čeká i déšť

Praha - Poslední červencový víkend v Česku nebude horký, nejvyšší teploty meteorologové očekávají do 26 stupňů, přičemž chladnější z obou víkendových dnů bude sobota. V tento den by lidé měli počítat také s občasným deštěm, ojediněle i bouřkami. Srážek by se mělo dočkat rovněž České Švýcarsko, kde od neděle hoří. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho informací na facebooku.

Dnešní den má být podle meteorologů ještě beze srážek. V pátek se už postupně na většině území objeví déšť nebo přeháňky, místy i silné bouřky. S vyšší pravděpodobností budou podle meteorologů v Čechách a spadne při nich ojediněle kolem 40 milimetrů srážek. Naopak na Moravě a ve Slezsku čekají vydatnější srážky v sobotu. V dalších dnech bude srážek opět pozvolna ubývat, doplnili meteorologové.

"Oblast Česko-saského Švýcarska postižená požárem se stejně jako zbytek republiky může dočkat srážek zejména v pátek a v sobotu. V pátek tam spadne do pěti milimetrů, jen při případné bouřce s malou pravděpodobností kolem 40 milimetrů. V sobotu lze srážek očekávat poněkud více, pět až 20 milimetrů," uvedli meteorologové k předpovědi počasí pro oblast, kde rozsáhlý požár zachvátil 1000 hektarů lesa, zničil dva domy a další poškodil. Z ohrožených vesnic muselo odejít kolem 450 lidí, část z nich byli turisté. Požár likviduje několik stovek hasičů.

Nejvyšší teploty v sobotu vystoupí podle předpovědi na 21 až 25 stupňů, při trvalejších srážkách se ale může ochladit na zhruba 19 stupňů. V neděli budou teploty mírně vyšší, denní maxima budou mezi 22 až 26 stupni.