Poslanec Ondráček v disertační práci opisoval, potvrdila škola

Olomouc - Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček ve své disertační práci užil pasáže z jiných zdrojů, aniž by je citoval. Potvrdila to dnes Univerzita Palackého v Olomouci (UP). Z výsledku kontroly také vyplývá, že většina teoretické části je kompilátem již známých poznatků. Obhajoba práce však už nemůže být zneplatněna. Ondráček ČTK řekl, že o tom nic neví. Vedení KSČM se dnes případem nezabývalo.

Ondráček napsal a v roce 2011 obhájil práci s názvem Násilí jako sociálně patologický jev v rodině. "Zdeněk Ondráček ve své disertaci porušil citační zásady, neuvedl citované zdroje nebo je uvedl nepřesně či nesprávně. Většinu teoretické části, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé, aniž by je sám analyzoval nebo kriticky posoudil jejich vztahy a souvislosti. Pouze je ve výčtech uvádí," uvedla mluvčí univerzity.

Odborníci z univerzity tak na základě kontroly došli k závěru, že Ondráček porušil zásady a zvyklosti tvůrčí vědecké práce, které obsahuje etický kodex zaměstnanců a studentů UP. Porušil zejména zásady pro tvůrčí činnost.

Ze strany univerzity Ondráčkovi nehrozí žádný postih. Není členem akademické obce UP, a proto nemůže být dán podnět k projednání jeho případu etickou komisí rektora, ani zahájeno disciplinární řízení. "A protože disertační práci obhájil již v roce 2011, nelze zahájit řízení o zneplatnění obhajoby," dodala mluvčí univerzity.

Ondráček dnes opakovaně odmítl žádost novinářů, aby se k posudku vyjádřil. Po mluvčí pouze vzkázal, že o věci bude komunikovat s univerzitou, až dokument dostane písemně.

Vedení KSČM kauzu neřešilo. "Je to záležitost pana poslance Ondráčka, takže se k tomu nikdo vyjadřovat nebude," sdělila ČTK mluvčí strany Helena Grofová. Také podle poslance KSČM Jiřího Dolejše záleží především na Ondráčkovi, jak zareaguje. "Samozřejmě opisovat se nemá a při prokázaném pochybení je nějaká sebereflexe logická," uvedl.

Předseda ODS Petr Fiala neočekává, že Ondráček vyvodí důsledky ze své plagiátorské kauzy i z dalších pochybení, včetně účasti na potlačování protirežimních demonstrací před třiceti lety. Podle Fialy by to měli zohlednit voliči.

Na podezření z plagiátorství upozornila v říjnu Mladá fronta Dnes. Univerzita práci prověřila podruhé. Poprvé to bylo, když ji Ondráček odevzdal. Každá závěrečná práce na olomoucké univerzitě se povinně vkládá do programu na odhalování plagiátů Theses od roku 2011. Tehdy však nenašla nic podezřelého. Nyní ji osobně zkontrolovali odborní pracovníci studijního oddělení a pedagogické fakulty.