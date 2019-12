Poslanec ANO Faltýnek nabídl opět obrazy v charitativní aukci

Praha - Místopředseda hnutí ANO a poslanec Jaroslav Faltýnek a slovenský ministr financí Ladislav Kamenický večer nabídli tři své obrazy v charitativní aukci v galerii Občanské plovárny v Praze. Pokud bude dražba úspěšná, výtěžek z prodeje by měl jít prostějovské speciální škole Jistota. Loni takto Faltýnek prodal tři obrazy za celkem zhruba 1,42 milionu korun. I tehdy peníze obdržela Jistota.

Aukce dvou Faltýnkových obrazů a jednoho obrazu Kamenického je součástí výstavy přibližně 30 děl obou politiků. Faltýnek uvedl, že se ji rozhodl zorganizovat poté, co se dověděl, že jeho slovenský kolega z řad politiků také relaxuje malováním. Pro Kamenického jde o první výstavu. S Faltýnkem se zároveň domluvili, že příští rok zopakují podobnou akci v Bratislavě.

Faltýnek uspořádal v Praze aukci svých obrazů již loni. V Hauch Gallery se prodaly tři díla za asi 1,42 milionu Kč. Výtěžek dostala prostějovská škola Jistota, která učí handicapované děti, uvedl. Podle ředitelky školy Marie Turkové šly peníze na opravu fasády budovy. Na dotaz ČTK Turková potvrdila, že peníze byly od spolumajitele skupiny Penta Marka Dospivy, šéfa společnosti Trade Fides Libora Hledíka a firmy Relax Park. Kvůli účasti Dospivy i dalších politiků a obchodníků na loňské aukci média spekulovala, zda dražba nesouvisí s jejich či Faltýnkovými obchodními zájmy.

Turková dnes novinářům řekla, že se s Faltýnkem zná již zhruba 26 let. Současný místopředseda hnutí ANO podle ní stál i u zrodu školy Jistota, do které nyní chodí 62 dětí. Jde o soukromou školu pro děti s kombinovaným postižením, funguje jako obecně prospěšná společnost.

Faltýnek uvedl, že se malování věnuje od dětství. "Je to pro mě báječná relaxace," řekl. Svůj současný styl popsal jako abstrakci tvořenou akrylem na plátně. "Jsou to skvrny. Já nemám žádný konkrétní nápad, když mám chuť a pocit, tak udělám na plátně barevné skvrny a pak se dívám, co z toho vyleze," popsal. Někdy potom v obrazech vidím třeba ptáky nebo krajinu, dodal.

Kamenický maluje asi dva roky. I on řekl, že to považuje za svůj koníček, kterým si čistí hlavu od politiky. Uvedl, že se inspiruje například anglickým malířem Davidem Hockneyem či malíři z období fauvismu. Na rozdíl od Faltýnka, který dle svých slov tvoří obrazy velmi rychle, Kamenickému trvá vznik jednoho obrazu někdy třeba i měsíc.