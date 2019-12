Poslanci znovu projednají růst části daní a zvýšení rodičovské

Praha - Poslanci by dnes měli znovu projednat vládní návrhy na zvýšení části daní, zejména spotřební daně z lihovin a z tabákových výrobků, a na růst rodičovského příspěvku. Na program by se měly dostat také další předlohy, které do Sněmovny vrátil Senát. Schůze dolní komory pokračuje od odpoledne.

V takzvaném daňovém balíčku se senátoři postavil proti zvýšení zdanění loterií a zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Doporučili také upravit sporné zdanění části technických rezerv pojišťoven. Očekává se, že dolní komora svou verzi předlohy i tentokrát potvrdí hlasy provládní většiny ANO, ČSSD a KSČM.

Zatím není jasné, jak Sněmovna rozhodne o růstu rodičovského příspěvku. Senát chce dát vyšší rodičovskou i rodinám, které mají dítě mladší čtyř let a příspěvek již vyčerpaly. Ve Sněmovně stejné opoziční snahy neuspěly. Sněmovna původně schválila vládní verzi, podle níž dostanou přidáno rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou k lednu dávku ještě pobírat. Z koaliční ČSSD se nyní ozývají hlasy na podporu širší senátní verze.

V drážní novele o zavedení jednotné jízdenky na železnici pro vlaky různých dopravců se poslanci budou muset vypořádat se senátní úpravou nových pravidel pro snazší kácení stromů podél tratí. Proti tomu prostestují ekologové. Horní komora vrátila Sněmovně také třeba veterinární novelu o zpřísnění podmínek chovu psů. Senátoři z ní zejména chtějí odstranit povinné dodatečné vzdělávání veterinářů.

Poslanci by také mohli rozhodnout o tom, zda budou jednat o zřízení vyšetřovací komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému.