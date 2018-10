Praha - Poslanci zahájí dnes odpoledne další řádnou schůzi Sněmovny. Budou na ní schvalovat základní paramenty státního rozpočtu pro příští rok, tedy příjmy, výdaje a výši schodku. Rozhodnou také o tom, zda k trestnímu stíhání vydají Zdeňka Ondráčka (KSČM) kvůli jeho výrokům vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi.

Dnes by se Sněmovna měla zabývat podle návrhu programu předlohami v úvodním kole. Patří k nim novela proti padělkům léků a vládní daňový balíček, který by mimo jiné zavedl zdanění zahřívaného tabáku. Poslanci by také mohli pokračovat v diskusi o sporných vládních změnách v elektronické evidenci tržeb.

Návrh programu schůze se ještě může změnit. Například Piráti chtějí, aby plénum debatovalo cestě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) do Ruska, která vzbudila kontroverze. Pirátští poslanci návrh zřejmě prosadí, není však jasné, ve který den zhruba třítýdenní schůze by se diskuse odehrála.

Ke sledovaným bodům schůze bude patřit také schvalování zmírnění podmínek pro osobní bankrot předlužených lidí. V úvodním kole by pak měli poslanci projednat předlohu, která by umožnila manželství homosexuálním párům, a ústavní novelu, jež by naopak zakotvila manželství výhradně jako svazek může a ženy.