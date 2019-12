Poslanci žádají ministerstva o překlady auditních zpráv EK

Praha - Sněmovní kontrolní výbor dnes požádal ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství, aby mu poskytla oficiální překlady auditních zpráv Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a o rozdělování dotací. Zprávy mu mají oba úřady předat bez zbytečného odkladu. Výbor se na tom usnesl na svém dnešním jednání, které bylo svolánu z popudu jeho opozičních členů. Debatu o tomto tématu pak přerušil do doby, než oficiální překlad auditní zprávy obdrží.

Ministerstvo pro místní rozvoj podle náměstkyně Daniely Grabmüllerové odhaduje, že český překlad závěrečné auditní zprávy dorazí "pod stromeček, nebo k Novému roku". Na dotaz ohledně poskytnutí materiálů poslancům uvedla, že může říci jen to, že auditní zpráva i odpověď na ni jsou důvěrné, což jako státní úředníci budou ctít. Důrazně také odmítla to, že někdo na úředníky ministerstva vyvíjí nátlak. "Opravdu se žádný nátlak nekoná," prohlásila.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek neprosadil svůj návrh usnesení. Chtěl v něm vyzvat vládu, aby minimalizovala škody vyplývající z auditní zprávy a ukončila konflikt zájmů předsedy vlády. Pirát Lukáš Černohorský neuspěl s návrhem žádosti kabinetu, aby zajistil, že škody nebudou hradit daňoví poplatníci, a aby také zajistila vymáhání neoprávněné čerpaných dotací.

Kalousek a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) se shodovali v tom, že konstatování auditní zprávy o střetu zájmů premiéra se už zvrátit nedá. Jde podle nich už jen o to, o kolik peněz Česko přijde.

Členové výboru za ANO se stavěli k dnešní schůzi rezervovaně. Radek Zlesák označil zasedání za předčasné a ukvapené. Předseda výboru Roman Kubíček poukázal na to, že zpráva je tajná, a proto si není jistý, zda je možné činit nějaké závěry. Navíc podle Kubíčka není možné dovozovat, že Babiš založením svěřenských fondů porušil zákon. Kubíček připomněl také pondělní jednání eurokomisaře pro rozpočet Johannese Hahna s europoslanci. Poukazoval na to, že Hahn odmítl auditní zprávu dát i europoslancům, neboť je až do skončení celého kontrolního procesu tajná.

Poslanec ANO Jiří Bláha nařkl pravici z toho, že diskriminuje podnikatele, když chtějí vstoupit do veřejného života. "Stavíte se za podnikatele jen slovně, činy nejsou vidět," uvedl.

Na dotaz poslance ODS Vojtěcha Munzara, zda vláda v době od doručení předběžné zprávy učinila nějaké kroky, odpověděla náměstkyně Grabmüllerová, že vláda o tom nejednala. Nevybavuje si žádný krok kromě přípravy odpovědi české strany.

Kalousek také řekl, že pokládá chování ministerstva pro místní rozvoj za mimořádně nedůvěryhodné. Prohlásil, že odpovědi Grabmüllerové prostě nevěří. "Ujišťuji vás, že v žádném případě nikdo z nás nepracuje v zájmu žádného beneficienta," reagovala náměstkyně na jeho výtky.

Z auditu EK podle dosavadních informací vyplývá, že český premiér je ve střetu zájmů, neboť má nadále vliv na holding Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Babiš to už dříve odmítl a tvrdí, že převedením své firmy do svěřenského fondu splnil všechny zákonné podmínky. Uvedl také, že Česko žádné peníze do Bruselu vracet nebude. Podle EK musí ve lhůtě dvou měsíců po doručení českého překladu tuzemské úřady sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě.