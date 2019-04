Praha - Poslanecký klub Starostů a nezávislých (STAN) navrhne na státní vyznamenání československého brigádního generála a letce RAF Miroslava Antonína Liškutína, režisérku Věru Plívovou-Šimkovou, bývalého šéfa Severoatlantické aliance (NATO) George Robertsona a slovenského prezidenta Andreje Kisku. Na dnešní tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to řekl čerstvý předseda STAN Vít Rakušan.

Liškutínovi navrhuje klub STAN udělení Řádu bílého lva in memoriam. Válečný hrdina zemřel 19. února loňského roku v Británii, bylo mu 98 let. "Během druhé světové války statečně bojoval, měl několik sestřelů nepřátelských letadel. Vrátil se v roce 1945 ze své válečné mise do Československa, po únoru roku 1948 byl na něj vydán zatykač a musel prchnout do Velké Británie, kde znovu nastoupil do služeb královského letectva," řekl Rakušan.

Řád bílého lva STAN navrhuje také bývalému generálnímu tajemníkovi NATO Robertsonovi. Funkci zastával mezi lety 1999 a 2004.

Pro režisérku Plívovou-Šimkovou poslanci navrhují medaili Za zásluhy, podle Rakušana se zasloužila o věhlas českého filmu pro děti. "Jedná se o dámu, která dokázala svoji tvorbou vždycky velmi dobře postihnout dětské vnímání světa, a ten její laskavý a chápavý přístup k životu je pro ni příznačný," uvedl Rakušan.

Na Řád T. G. Masaryka STAN navrhuje končícího slovenského prezidenta Kisku, kterého ve funkci v polovině června nahradí Zuzana Čaputová. "Domníváme se, že tento člověk svojí činností ve středoevropském prostoru nezapomněl nikdy bránit hodnoty, které jsou nám jako hnutí vlastní, to znamená hodnoty liberální demokracie. Prosazoval prozápadní styl politiky a byl výraznou osobností, která celému našemu prostoru dávala punc toho, že do Evropy skutečně patříme," dodal předseda.

Státní vyznamenání v současné podobě byla ustanovena zákonem z roku 2014. Prezidenti mohou udělit či propůjčit Řád bílého lva, Řád T. G. Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli. Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října. Již dříve například poslanci TOP 09 uvedli, že na státní vyznamenání navrhnou armádního generála Petra Pavla.