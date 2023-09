Poslanci se vrátí k úspornému balíčku, jednat mají v úterý a ve středu

Praha - Poslanci budou příští týden pokračovat ve schvalování sporného konsolidačního balíčku, který má podle vlády přispět ke snižování rozpočtových schodků. V úvodním kole by mohli projednat například návrh na rozšíření okruhu vozidel, na něž se vztahuje takzvané povinné ručení, a regulaci prodeje kratomu a obdobných látek. Vzhledem ke čtvrtečnímu svátku Dne české státnosti poslance čekají dva jednací dny místo obvyklých čtyř, sejdou se v úterý a ve středu. Na pátek se schůze Sněmovny neplánuje.

Schvalování konsolidačního balíčku zahájili poslanci tento týden v pátek. Většinu času tehdy vyplnila kritická vystoupení lídrů opozičních hnutí ANO a SPD. K samotné předloze se Sněmovna dostala na konci jednacího dne v podstatě jen na několik minut. V závěrečné debatě budou poslanci pokračovat ve středu, přičemž se neočekává, že by hlasovali.

Předloha přináší zejména některé daňové změny. V příštím roce by podle vlády měla pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun. Opozice tvrdí, že balíček je pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit růst inflace a záporně ovlivnit ekonomický výkon.

Úvodní diskuse o rozšíření okruhu vozidel s povinností pojištění odpovědnosti z provozu poslance čeká v úterý. Povinné ručení mají lidé nově hradit například za motorová golfová vozítka, segwaye, sněžné skútry a za některé elektrické koloběžky. Obecně půjde o všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a o motorová vozidla s konstrukční rychlostí nad 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů. Za motorová vozidla se budou pokládat podle novely ta, v nichž je motor hlavním zdrojem pohybu. Povinnost pojištění se tak nebude vztahovat na elektrokola.

Navrhovaná pravidla pro nakládání s takzvanými psychoaktivními látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem THC mají zejména zabránit prodeji takových výrobků dětem. K dostání by mohly být výhradně ve specializovaných prodejnách, v případě prodeje on-line by prodejce musel ověřit kupujícího, jako je tomu například u alkoholu a u tabákových výrobků. Přes internet by nebyl možný přeshraniční prodej výrobků s psychoaktivními účinky, vývoz by podléhal povolení. Vláda poslaneckou novelu o návykových látkách podpořila, byť k ní vznesla dvě desítky připomínek.

Ve druhém čtení, v němž mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy, by Sněmovna mohla projednat předlohu o zavedení pravidelné valorizace odměn obecních a krajských zastupitelů. Dosud je stanovovala vláda, což narazilo u Ústavního soudu. Novela upravuje rovněž například spolupráci mezi obcemi, pravomoci při mimořádných událostech a zvyšuje na pětinásobek limity pro rozhodování rad obcí a krajů o dotacích. Do závěrečného čtení by měla v úterý Sněmovnou projít rovněž ústavní novela, jež stanoví pevný termín pro senátní, krajské a obecní volby a zaručí stálejší senátní volební obvody. Senátní, krajské i obecní volby se podle předlohy mají konat od roku 2026 vždy na konci prvního celého říjnového týdne.