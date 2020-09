Poslanci se sejdou z podnětu opozice i ke koronavirovým předlohám

Praha - Poslanci se sejdou ve čtvrtek na mimořádné schůzi svolané z podnětu opozičních ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN k některým koronavirovým předlohám. Návrh programu čítá celkem osm bodů. Je mezi nimi i vládní návrh na zavedení paušální daně pro některé živnostníky a senátní předloha o jednorázovém státním příspěvku krajům 500 korun na obyvatele, což by jim nahradilo výpadek daňových příjmů v souvislosti s epidemií koronaviru.

Zda Sněmovna navrhovaný program schválí a schůze se uskuteční, zatím není jasné. Poslanci koaličních ANO a ČSSD budou o postojích jednat teprve ve čtvrtek na zasedáních svých klubů, sdělili ČTK místopředsedové frakce vládního hnutí Roman Kubíček a Jan Volný a šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. Naopak opoziční hnutí SPD oznámilo, že podpoří všechny novely ke zmírnění dopadů omezení ekonomiky, která v Česku kvůli covidu-19 platila, i náhrady krajům. "Vítáme zařazení návrhu zákona ohledně zavedení paušální daně, který SPD navrhuje dlouhodobě," uvedlo v usnesení vedení hnutí.

V návrhu programu schůze jsou předlohy ODS, které prodlužují odpuštění sociálních odvodů pro živnostníky a pro malé firmy do konce roku. Poslanci by se mohli zabývat také novelou KDU-ČSL, která by v některých případech zjednodušila postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením. TOP 09 navrhla do programu debatu o podpoře osob samostatně výdělečně činných, kteří působí v živé kultuře.

Strany, které svolání schůze podnítily, zařadily do návrhu programu také poslaneckou novelu o zvýšení hranice pro odvod zdravotního a sociálního pojištění z odměn z dohod o provedení práce z nynějších 10.000 korun na 11.500 korun měsíčně. Stojí za ní Dominik Feri (TOP 09). Jiná předloha poslanců STAN se týká zmírnění podmínek nároku na ošetřovné. Nebylo by k němu nutné potvrzení školy o jejím uzavření, pokud by byla zavřená na základě plošného mimořádného opatření vlády.

Návrh programu mimořádné schůze nemohou poslanci nijak upravovat. Buď jej Sněmovna jako celek schválí, nebo odmítne.