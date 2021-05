Poslanci se sejdou k rozdělování peněz nemocnicím ve čtvrtek 27. května

Praha - Ke spornému rozdělování evropských peněz nemocnicím a k údajnému střetu zájmů ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) se poslanci sejdou ve čtvrtek 27. května. Mimořádnou schůzi dnes svolal z podnětu části opozice předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Návrh programu předpokládá také debatu o současném stavu očkování proti covidu-19 a plánu vlády na řešení dopadů epidemie na úroveň vzdělávání.

Způsob rozdělování peněz část opozice ve Sněmovně kritizovala, když rozhodující byla podle ní rychlost podání projektu, tedy kliknutí počítačovou myší. Padaly i výzvy ke zrušení tohoto kola přidělování peněz Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) se tehdy vůči kritice ohradila, opoziční výtky se podle ní nezakládaly na pravdě.

Ministerstvo pro místní rozvoj posléze ohlásilo, že spornou výzvu pro dotace nezruší. Odložilo ale vyhlášení další výzvy. Kraje budou hledat další kritéria, která by se při hodnocení projektů mohla použít. V úvahu připadá například míra spolufinancování. Česko může získat z programu REACT-EU na posílení zdravotnictví a snížení dopadů pandemie covidu-19 celkem 18,4 miliardy korun.

Arenberger čelí podezření ze střetu zájmů potom, co média upozornila na to, že po nástupu do vládní funkce přiznal ke konci loňského roku mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že se Arenberger dopustil přestupku, chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.

Nyní chce Babiš od Arengergera do pátku materiály o jeho majetkových poměrech. Server Seznam Zprávy totiž posléze napsal, že v jedné z budov bývalého státního statku, jenž patří, Arenbergerovi, sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku, momentálně prostory pronajímá "za korunu", uvedl.

Schůzi svolal Vondráček na dobu, kdy při řádné schůzi poslanci projednávají písemné interpelace na členy vlády. Po nich se mají zabývat mezinárodními smlouvami.

Návrh programu mimořádné schůze nelze měnit ani upravovat. Pokud jej Sněmovna neschválí, schůze se neuskuteční. Navzdory tomu by se ale otevřela debata, byť v omezeném počtu řečníků. Vystupovat by v ní mohli jen politici s takzvaným přednostním právem.