Poslanci se přeli kvůli snížení penzí exponentů někdejšího komunistického režimu

Praha - Poslanci se přeli kvůli lidoveckému návrhu na snížení důchodů exponentů někdejšího komunistického režimu. Zatímco podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky jde o narovnání nespravedlnosti, komunisté dali úpravu do souvislosti s blížícími se sněmovními volbami. Pozměňovací návrh by se mohl dostat do vládní novely o dodatečném zvýšení penzí o 300 korun od ledna, který dnes Sněmovna projednává ve druhém čtení.

"Hrajete tady předvolební kampaň," prohlásila na adresu Jurečkovy úpravy Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Snížení důchodů by se podle ní týkalo například i soudců, státních zástupců nebo učitelů. Jurečka se proti tomu ohradil, návrh podle něho vymezuje přesný okruh lidí, kterých by se snížení penzí týkalo. "Není tam nic o učitelích, o hasičích a podobně," zdůraznil. Komunistický poslanec Stanislav Grospič uvedl, že Jurečkův návrh má "hluboký nádech neofašismu". Lidovec Marek Výborný vzkázal Grospičovi, aby nepoužíval "nomenklaturní bolševický slovník".

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že nerozumí tomu, proč se tyto záležitosti řeší 32 let po pádu komunistického režimu. "Máme v zemi mnohem závažnější problémy," míní. Jaroslav Holík (SPD) připomněl jedno z hesel takzvané sametové revoluce v roce 1989 "Nejsme jako oni". "Uplynulo 30 let a vymetáme ze skříní pavučiny a vymetáme třídní nepřátele," řekl. Podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka je logické, že v průběžném penzijním systému nebudou nynější generace platit podle něho vysoké důchody bývalých komunistických představitelů.

Jurečka navrhuje i zvýšení penzí lidem, kteří byli za minulého režimu vězněni z politických důvodů. Michálek chce vyšší penze prosadit také pro středoškoláky, kteří byli za socialismu vyloučeni pro své názory ze studia, a pro oběti tehdejšího zneužívání ochranného dohledu.

Sociální demokraté a lidovci přišli se dvěma odlišnými návrhy na příspěvek 500 korun za každé vychované dítě. Poslanci KDU-ČSL chtějí například také zmírnit podmínky pro získání vdovského nebo vdoveckého důchodu a poslanci ČSSD prosazují dřívější odchod do důchodu pro lidi pracující v náročných profesích. SPD by penzistům s důchody pod 15.000 korun přidala dalších 500 korun, ale tak aby celková výše příjmu ze všech důchodů činila nejvýše 15.000 korun měsíčně.

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna podle dřívějšího vyjádření Maláčové v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrná starobní penze 15.351 korun. Příští rok by to mělo být 16.195 korun.