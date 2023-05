Poslanci se postavili za BIS ve věci podezření z korupce na ministerstvu

Praha - Sněmovní komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS) se postavila za tuto tajnou službu ve věci vyšetřování podezření z korupce na ministerstvu zemědělství. Komise neshledala v činnosti civilní kontrarozvědky žádné pochybení ani plnění politického zadání, uvedla v dnešním usnesení, které zveřejnil předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

BIS před týdnem informovala, že v roce 2021 odhalila rozsáhlé korupční jednání na ministerstvu zemědělství, což loni na přelomu března a dubna vyústilo v zásah policie přímo na ministerstvu. Tajná služba se rozhodla o případu informovat v tiskové zprávě, protože v těchto dnech, jak uvedla, zaznamenala únik účelově zmanipulovaných informací z vyšetřování. Server Seznam Zprávy loni napsal, že policie zadržela tři lidi kvůli korupci při IT zakázkách.

Civilní kontrarozvědka uvedla, že se operativnímu prověřování možné korupce na ministerstvu zemědělství věnovala od roku 2020 při své zákonné povinnosti chránit významné ekonomické zájmy státu. "V roce 2020 získala BIS první informace týkající se podezření, že na ministerstvu zemědělství tehdy řízeném ministrem Miroslavem Tomanem (ČSSD) může docházet ke korupčním aktivitám, které souvisely s IT projekty ministerstva," sdělila.

Bezpečnostní informační služba postupně zmapovala a rozkryla, kdo a jakým způsobem se na korupčním jednání podílel. Informace v souladu se zákonem předala oprávněným adresátům. "Následné policejní vyšetřování vyústilo v březnu 2022 v zásah policie přímo na ministerstvu zemědělství a v bytech zadržených," doplnila BIS, podle níž policejní vyšetřování pokračuje pod dozorem vrchního státního zastupitelství.

Sněmovní komise uvedla, že Bezpečnostní informační služba postupovala standardně podle zákona. "Již od roku 2020 informovala orgány činné v trestním řízení, Vrchní státní zastupitelství, Národní bezpečnostní úřad, Národní centrálu proti organizovanému zločinu a dotčené členy vlády," stojí v usnesení.

Server Seznam Zprávy loni v květnu napsal, že policisté zadrželi tři lidi z nejbližšího okolí ministra a hotovost ve výši desítek milionů korun. Tomanovi sebrali vyšetřovatelé podle zjištění serveru přibližně 20 milionů korun objevených při domovní prohlídce. Tehdejší státní tajemník Jan Sixta měl v trezoru v kanceláři na ministerstvu 250.000 korun, u šéfa ministerského IT Olega Blaška detektivové našli obdobnou částku, uvedl server s tím, že policisté pokládají peníze za úplatky za zmanipulované IT zakázky. Nyní server zveřejnil informace, podle nichž BIS uvědomila policii pozdě, a to až v posledních dnech Tomanova úřadování, a důkazy pořízené zpravodajskou službou nelze použít v trestním řízení.