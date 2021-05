Poslanci se k volbě čtveřice členů Rady České televize opět nedostali

Praha - Poslanci se dnes k volbě čtveřice členů Rady České televize opět nedostali. Část opozičních klubů a také frakce vládní ČSSD si po místy vyhrocené debatě vzaly přestávky až do rána. Volba budí spory, podle kritiků jsou mezi finalisty lidé, kteří podle nich představují ohrožení nezávislosti tohoto veřejnoprávního média.

Při poslanci vedli o způsob volby, tedy zda má být tajná, nebo veřejná, padala obvinění z obstrukce a na druhé straně z nerespektování demokracie. Jan Čižinský z lidoveckého klubu mluvil o hlasovací koalici vládního hnutí ANO a opozičních SPD a KSČM. "Zastal bych se obstrukce. Je to volání menšiny, aby došlo k nějaké dohodě," řekl.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura prohlásil, že volební většina chce vyhrát deset k nule. "Proč chcete všechno?" tázal se. Podle Piráta Mikuláše Ferjenčíka je třeba zabránit "orbanizaci" České televize.

O nerespektování demokracie naopak mluvil Patrik Nacher z ANO. Jeho kolega z hnutí Milan Feranec zase označil za vrchol politizace volání po odkladu volby televizních radních na dobu po říjnových sněmovních volbách.

Za veřejnou volbu se zasazovali v diskusi Piráti a sociální demokraté, naopak třeba komunisté, ale i občanští demokraté byli proti. Barbora Kořanová (ANO) obvinila podporovatele veřejné volby z toho, že ji chtějí jen kvůli tomu, aby mohli kádrovat poslance ANO a osočovat je z toho, koho volili.

Sněmovna si už odpoledne odhlasovala na návrh SPD a ANO, že jednací den může skončit až ve čtvrtek ráno. Kluby Pirátů, ČSSD, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a ODS si po 20:30 vzaly přestávky tak, že by končily ve čtvrtek kolem 08:00. "Jehňátko koalice se dostalo do spárů tyrana opozice," komentoval to Aleš Juchelka (ANO).

Předsedající Vojtěch Pikal (Piráti) nynější schůzi přerušil do pátečního rána. Ve čtvrtek čekají poslance některé mimořádné schůze, například k rozdělování evropských peněz na zdravotnické projekty a k národnímu plánu obnovy. K volbě televizních radních by se Sněmovna mohla dostat patrně za týden.