Poslanci rozhodnou o zpřísnění trestních sazeb za týrání zvířat

Praha - Poslanci by dnes měli rozhodnout o senátní snaze zpřísnit trestní sazby za týrání zvířat a zrušit nulovou toleranci alkoholu u cyklistů na cyklostezkách. Na programu jsou i další předlohy, které dolní komoře vrátil Senát. Březnová schůze Sněmovny začne odpoledne.

Zpřísnění trestních sazeb za týrání zvířat vrátili senátoři do hry poté, co je poslanci na prosincové schůzi neschválili. Tentokrát by je dolní komora podpořit mohla. Mírnou toleranci alkoholu u cyklistů výhradně na cyklostezkách chce horní komora připojit k novele o liberalizaci podmínek pro taxislužby. V minulosti Sněmovna obdobné, byť širší senátní snahy zamítla.

Poslanci by měli hlasovat také například o rozšíření působnosti nynějšího fondu bydlení, o podmínkách činnosti turistických průvodců a o odškodňování následků povinného očkování dětí. Senátoři chtějí, aby stát hradil také bolestné a ztrátu výdělku.

Navrhovaný program schůze se může měnit. Aspoň část opozice by mohla žádat o debatu například o situaci na ministerstvu práce a sociálních věcí v souvislosti s informačními systémy nebo o preventivních opatřeních kvůli novému koronaviru.

Veřejnost nebude tentokrát moci sledovat schůzi Sněmovny z galerie, která je pro ni v jednacím sále vyhrazena. Galerie bude kvůli riziku šíření nového typu koronaviru uzavřená.