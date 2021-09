Poslanci projednají Zemanovy stížnosti, že BIS neplní jeho úkoly

Praha - Stálá sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) ve čtvrtek z vlastní iniciativy projedná tvrzení prezidenta Miloše Zemana, že civilní kontrarozvědka neplní jeho úkoly. Jde hlavně o tvrzení Hradu z konce srpna, že ředitel BIS Michal Koudelka od roku 2018 neodpověděl na dotaz prezidenta, zda civilní kontrarozvědka při použití odposlechů na spolupracovníky prezidenta zjistila konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku v rámci zákonné působnosti BIS. Na dotaz ČTK to dnes řekl předseda komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Komise toto téma projedná z vlastní iniciativy, uvedl Bělobrádek. Zdůvodnil to tím, že komise si nechala vypracovat právní analýzu, ze které vyplynulo, že je povinností komise se tím zabývat. "My jsme žádný podnět nedostali oficiálně. Nicméně v tisku se objevilo obvinění, že prezident republiky může ze zákona dávat úkoly a že Bezpečnostní informační služba tyto úkoly neplní," popsal. "Je to závažné obvinění a my jsme si udělali právní analýzu. A ta hovoří o tom, že se tím komise zabývat má," řekl.

Na dotaz ČTK Bělobrádek potvrdil, že má na mysli prohlášení Hradu z 26. srpna. Prezidentská kancelář tehdy obvinila ředitele Koudelku z toho, že dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky kontrarozvědky zneužívá ke shromažďování informací pro svou potřebu. Prohřešek spatřuje prezidentská kancelář hlavně v tom, že Koudelka od roku 2018 neodpověděl na dotaz prezidenta, zda BIS při použití odposlechů na Zemanovy spolupracovníky zjistila konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku v rámci zákonné působnosti BIS. "V rozporu se zákonem nedostal prezident na svoji otázku do dnešního dne odpověď. Zároveň prezident nebyl ředitelem BIS upozorněn na žádná bezpečnostní rizika ve svém okolí," stojí v prohlášení ze srpna.

Toto prohlášení navazovalo na předchozí prezidentovo vyjádření pro Blesk, podle kterého se v minulosti dozvěděl o odposleších nasazených na lidi v jeho nejbližším okolí. Sněmovní komise pro BIS, která je ze zákona jejím kontrolním orgánem, se tím v srpnu zabývala. Koudelka tehdy podle Bělobrádka potvrdil, že za dobu jeho vedení nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů, ani že nezažil nátlak na ukončení sledování.

Na pozvánce na jednání komise na webu Sněmovny je uveden bod "podnět Kanceláře prezidenta republiky". Zasedání komise bude neveřejné a uskuteční se v sídle BIS. Bělobrádek potvrdil, že jednání se zúčastní i ředitel Koudelka. Poslanci budou projednávat hlavně zprávu o činnosti BIS za loňský rok. Probírat budou také informace, které jim ředitel BIS podle zákona předkládá, jako je třeba zpráva o použití zpravodajských prostředků v uzavřených případech nebo počet případů použití zpravodajské techniky, ve kterých je Bezpečnostní informační služba činná.