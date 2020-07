Poslanci projednají příspěvky pracovníkům na dohody

Praha - Poslanci se dnes mimořádně sejdou k příspěvkům lidem, kteří pracují na dohody. Měly by jim nahradit výpadek příjmů při epidemii koronaviru. Sněmovna se bude zabývat také vládním návrhem na zavedení paušální daně pro živnostníky. Od 10:30 má pokračovat debata o evropském plánu na oživení ekonomiky po koronavirové krizi.

Předlohu o náhradách 350 korun za den lidem pracujícím na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti by mohli poslanci schvalovat zrychleně už v úvodním kole. Tito pracovníci by mohli dostat podle novely až 31.150 korun. Podmínkou bude, že odváděli nemocenské pojištění a práci na dohodu plnili nejméně čtyři z šesti měsíců před koronavirovou krizí.

V případě paušální daně pro živnostníky s ročními příjmy do 800.000 korun čeká Sněmovnu první čtení novely. Daň včetně odvodů by činila v příštím roce 5740 korun měsíčně. Pokud by se živnostník pro tento systém rozhodl, nemohl by už uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je bonus na děti nebo sleva na manželku.