Poslanci projednají hmotné rezervy, pravidla pro žalobce a jaderné úložiště

Praha - Poslanci by dnes mohli schvalovat novelu, podle níž bude moci Správa státních hmotných rezerv část svých zásob u obchodníků jen rezervovat. Stát by je tedy nemusel vlastnit jako teď. Ve druhém čtení by měli projednat předlohu k urychlení přípravy stavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. V úvodním kole je na programu například návrh změn v pravidlech pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a zavedení jejich funkčních období.

Sněmovní finále čeká také třeba návrh na převedení správy majetku zajištěného v trestním řízení z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na ministerstvo vnitra. V prvním čtení by měli poslanci projednat změnu pravidel pro nakládání s příjmy vězňů. Novela předpokládá, že každému vězni s příjmem se bude tvořit rezerva na dobu po propuštění.

V úvodním kole je na programu jednacího dne také novela, podle níž by údaje v datových schránkách fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných už nebyly automaticky veřejné. Poslanci by mohli dále projednat zmírnění pravidel pro nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje. Autoři těchto dvou předloh chtějí, aby je Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení.