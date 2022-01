Poslanci projednají dvě proticovidové předlohy

Praha - Poslanci by měli příští týden zrychleně schvalovat vládní novelu pandemického zákona a možnost vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo dálkové výuky kvůli covidu-19. Po odkladu by mohli začít diskusi o zavedení korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy v zahraničí a volit zbývajícího, šestého místopředsedu dolní komory. Favorizovaný kandidát ANO Karel Havlíček pozici nyní pravděpodobně nezíská. Lednová schůze Sněmovny pokračuje od úterního odpoledne, skončí v pátek.

Zavedení korespondenční volby ze zahraničí patří k cílům vládní koalice, naráží ale na odpor zejména opoziční SPD. Odmítavý postoj se očekává od poslanců SPD také k novele pandemického zákona, která mimo jiné ruší nynější časové omezení účinnosti jeho stěžejních částí o vydávání protikoronavirových opatření do konce února. Naopak opoziční ANO by mohlo předlohu podpořit, když vznikala ještě za bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

Předloha předpokládá, že restrikce budou moci zahrnout širší okruh činností než teď a úřady budou moci nařídit testování například podnikatelů, studentů, žáků a předškoláků, nejen zaměstnanců a jiných pracovníků. Nařízení izolace nebo karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví ze zákona oznamovat lidem ústně nebo písemně, a to například krátkou textovou zprávou.

Ředitelům škol dá navrhovaný vládní zákon pravomoc vyhlásit v případě velkého počtu učitelů v karanténě mimořádné ředitelské volno nebo distanční výuku po dobu až deseti dnů. Rodiče budou mít v této době nárok na ošetřovné. V současnosti mohou ředitelé rozhodnout až o pěti volných dnech za rok. Mimořádné volno by mohli vyhlásit v případě, že by kvůli šíření nákazy škola dočasně nemohla zajistit ani distanční výuku.

Ve volbě místopředsedy kandiduje proti někdejšímu vicepremiérovi Havlíčkovi předseda SPD Tomio Okamura. Havlíček mohl mít zvolení v podstatě jisté už minulý týden. Nynější vládní koalici ODS, STAN, KDU-KDU, TOP 09 a Pirátů ale tehdy rozčaroval postup poslanců ANO při projednávání návrhu na roční odklad účinnosti většiny sporného nového stavebního zákona. Opozice díky momentální převaze prosadila přerušení debaty o koaliční novele do března.

Úvahy některých vládních poslanců směřovaly i k tomu, že pozice šestého místopředsedy Sněmovny by mohla být zrušena. Podle kuloárových informací ČTK však takový návrh nakonec nikdo nevznese. Volba se má uskutečnit, koalice ale Havlíčkovi údajně nedodá potřebné hlasy v žádném ze dvou kol. Sněmovna už na listopadové ustavující schůzi obsadila pět místopředsednických pozic. Šestá zůstává volná, když v předchozích volbách neuspěli někdejší předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) ani Okamura.

Poslanci by mohli příští týden rozhodnout o změnách ve složení některých výborů. Zamířit by do nich měli bývalí ministři za ANO výměnou za poslance tohoto hnutí. Sněmovna by také mohla obměnit správní a dozorčí radu Všeobecné zdravotní pojišťovny, jak je tomu ze zákona na začátku každého volebního období.