Poslanci projednají delší stav nouze a koronavirové postihy

Praha - Poslanci by měli příští týden posoudit další žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové krizi. Na první letošní řádné schůzi Sněmovna rozhodne o pokutách firmám za porušení protikoronavirových omezení nebo o uzákonění chráněného účtu pro dlužníky v exekuci. Obě předlohy vrátili dolní komoře senátoři. Schůze začne v úterý odpoledne, čeká se i debata o návrhu programu. Například opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 prosazují, aby se poslanci přednostně zabývali očkovací strategií.

Poslanci by se měli sejít na schůzi z preventivních důvodů opět v polovičním počtu. Výjimkou bude projednávání zákonů, které vrátil Senát. K přehlasování jeho stanovisek jsou nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich. Schůze by měla trvat tři týdny. S týdenní přestávkou na zasedání výborů by měla skončit v pátek 12. února.

Žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu i po pátku 22. ledna by měla vláda projednat v pondělí a poslanci zřejmě ve čtvrtek. Byla by již pátá v řadě. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve ohlásil, že kabinet bude chtít dalších 30 dnů, což je nejdelší možná doba. Na stav nouze se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí. Lze také nasadit například vojáky na pomoc mimo jiné ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Zavedení až třímilionové pokuty firmám za porušení restrikcí vydaných podle krizového zákona Senát odmítl. Horní hranice postihu je podle senátorů neúměrně vysoká a mohla by vést k likvidaci firem a živnostníků. Nyní hrozí pokuty jen jednotlivcům, a to až 20.000 korun. Vznik chráněného bankovního účtu, na němž by dlužníci v exekuci měli mít nezabavitelné peníze, chce Senát zjednodušit. Proti úpravám horní komory se ale postavila za předkladatele poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) i ministerstvo spravedlnosti.

K předlohám, které Senát dolní komoře vrátil k opětovnému posouzení, patří také návrhy zákonů o evidenci skutečných majitelů a o prověřování zahraničních investic. Zákon o prověřování investic by se měl podle senátorů výslovně vztahovat na dodávky jaderných zařízení od firem mimo NATO a EU.

V závěrečném schvalování je v dolní komoře například novela proti dvojí kvalitě potravin, jež by mohla zavést i kvóty na vybrané základní potraviny, které se produkují v Česku. Poslanci by měli hlasovat také o zahrádkářském zákonu a novele trestního řádu a zákoníku, jež by mohla zavést trestnost komerčního šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí. Před schvalováním je ve Sněmovně rovněž návrh zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Zrychleně ve stavu legislativní nouze by poslanci měli hlasovat o vládní předloze, podle níž by se ošetřovné nezapočítávalo od ledna do konce září do příjmu při posuzování nároku na různé sociální dávky. Lidé by tak nepřišli o přídavky na děti nebo o příspěvky na bydlení kvůli tomu, že jim se zpožděním dorazí ošetřovné za dva měsíce najednou či spolu se mzdou.

Do finále by Sněmovna mohla poslat například návrh na přeměnu dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly, zavedení takzvaného klouzavého mandátu poslanců a nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Na podobě normy se vláda ANO a ČSSD dlouho nedokázala shodnout. Poslanci do ní navrhli desítky změn.

Návrh programu schůze čítá zhruba 490 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.