Poslanci proberou pravidla hypoték nebo sdílená pracovní místa

Praha - Poslanci by dnes mohli dokončit úvodní debatu o novele, která dává České národní bance zákonnou pravomoc určovat podmínky hypoték. V prvním čtení je také například předloha o využívání případných rozpočtových přebytků, úpravy zákoníku práce a vodní novela související s bojem proti suchu.

Zákonné pravomoci centrální banky k hypotékám čelily kritice části opozice kvůli obavám ze zhoršení dostupnosti hypoték a bydlení. Sněmovna bude hlasovat o zamítnutí návrhu i o jeho vrácení vládě k přepracování.

Předloha o rozpočtových pravidlech by umožnila využívat případné přebytky státního rozpočtu výhradně na snížení státního dluhu. Novela zákoníku práce by zavedla sdílená místa a upravila pravidla dovolených nebo vysílání pracovníků do zemí Evropské unie.

Změna vodního zákona by umožnila zřizovat komise, které by rozhodovaly o opatření v době sucha. Podobně je tomu nyní v případě povodní. Poslanci by se navíc mohli vrátit k diskusi o navrhovaném zrušení budoucí povinné maturity z matematiky.