Poslanci přijali výzkumný program Horizont Evropa

Výzkumný a inovativní program na období 2021–2027 pomůže zdravotnickým systémům EU připravit se na budoucí pandemie. Přispěje i k dekarbonizaci, digitalizaci a inovacím v evropském průmyslu.

Nový program Horizont Evropa zajišťuje krátkodobé a dlouhodobé financování výzkumných a inovačních činností, které se týkají globálních výzev, jako je boj proti změně klimatu, digitalizace a pandemie covid-19.

Částka 95,5 miliardy eur je nejvyšší částkou, jakou kdy unie na digitální výzkum a digitalizaci vyčlenila. Z programu budou podporovány rovněž inovativní malé a střední podniky, evropská výzkumná infrastruktura a dále základní výzkum, na který bude prostřednictvím Evropské rady pro výzkum věnována další miliarda eur.

Evropská komise program prozatímně uplatňuje již od 1. ledna 2021. Poslanci v úterý schválili s konečnou platností program Horizont Evropa ve znění, které je výsledkem dohody vyjednavačů EP a Rady (ministrů) EU, a rozhodnutí o zvláštním prováděcím programu Horizont Evropa.

„Horizont Evropa připraví unii na budoucnost především podporou zdravotnických systémů, dekarbonizací průmyslu a podniků v oblasti inovací. Program rovněž podpoří evropské výzkumné pracovníky. Ambiciózní investice do výzkumu a inovací tak vyřeší budoucí výzvy EU,” uvedl rumunský zpravodaj pro nařízení o programu Horizont Evropa Dan Nica (S&D).

Tři pilíře

Program Horizont Evropa bude mít celkový rozpočet ve výši 95,5 miliardy eur, včetně 5,4 miliardy eur přidělených z nástroje EU na podporu oživení Next Generation EU, a další investice ve výši 4 miliard eur z víceletého finančního rámce EU.

Program je rozdělen do tří hlavních směrů, takzvaných „pilířů“:

Pilíř „Excelentní věda“ bude podporovat výzkumnou činnost v dosud neprobádaných oblastech vědy. Podpora bude poskytována prostřednictvím Evropské rady pro výzkum, kterou řídí nezávislá vědecká rada, v níž zasedají ti nejlepší odborníci v daných oborech. Financována budou mimo jiné stipendia a výměny výzkumných pracovníků v rámci akcí „Marie Curie-Skłodowská“ a bude použit také na investice do výzkumné infrastruktury.

Pilíř „Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu“ bude přímo podporovat výzkum související se současnými celosvětovými problémy a technologickými a průmyslovými kapacitami. Bude také udávat směr výzkumných činností po celé EU. Zahrnuje rovněž evropská partnerství v rámci veřejného sektoru a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Pod tento pilíř spadá i činnost Společného výzkumného střediska, které poskytuje nezávislé vědecké poznatky potřebné pro politické rozhodování.

Cílem pilíře „Inovativní Evropa“ je prostřednictvím Evropské rady pro inovace dosáhnout toho, aby Evropa byla ve světovém srovnání na předních místech v inovační činnosti, která vytváří tržní příležitosti. Z tohoto pilíře bude podporován rovněž Evropský inovační a technologický institut, který pomáhá vytvářet vazby mezi podnikovou sférou, výzkumem a vysokými školami.

„Nový Horizon Europe je postavený tak, aby co nejlépe reagoval na potřeby průmyslu, životního prostředí a společnosti jako celku a aby díky skloubení znalostí a talentu dostal z našich vědců a podniků to nejlepší. Postarají se o to tzv. ‚mise‘ a ‚evropská partnerství‘, která umožní úzkou spolupráci partnerů z veřejné a soukromé sféry,“ vysvětluje europoslankyně Martina Dlabajová (nestranička za ANO), která vítá zřízení Evropské rady pro inovace.

„Horizon Europe se i díky tomu ještě více otevře zejména malým a středním podnikům včetně těch z České republiky. Evropská rada pro inovace bude podporovat inovativní projekty, a to i takové, které by jinde kvůli vyššímu riziku jen těžko sháněly podporu. Na malé a střední firmy je připraveno 70 procent jejího rozpočtu,“ doplňuje Dlabajová.