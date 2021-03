Poslanci překonali další překážku na cestě k plánu obnovy unie

Poslanci schválili tři právní předpisy týkající se systému vlastních zdrojů EU. Připravili tím půdu pro reformu příjmové stránky rozpočtu a pro zavedení nových zdrojů příjmů.

Ve čtvrtek přijali poslanci EP tři nařízení o metodách výběru zvláštních vlastních zdrojů, z nichž má být financován rozpočet EU. Tyto tři právní předpisy fungují ve spojení s klíčovým rozhodnutím o vlastních zdrojích, které v září 2020 schválil Parlament a v prosinci 2020 Rada EU. V současné době probíhá ratifikace tohoto rozhodnutí v členských státech a k 18. březnu jej ratifikovalo 13 z 27.

Schválená nařízení obsahují ustanovení o způsobu výpočtu unijních příjmů a o jejich zjednodušení, dále pravidla pro řízení peněžních toků a ustanovení o kontrolních a inspekčních pravomocích. Tato ustanovení jsou potřeba k zajištění toho, aby systém hladce fungoval i po reformě.

Rozhodnutí o nových zdrojích umožní unii půjčit si na plán oživení „Next Generation EU“ v objemu 750 miliard eur. Prvním z nových zdrojů příjmů, jež budou do roku 2026 zřízeny, je poplatek za plasty. Ten se zavádí v rámci balíčku, který byl přijat. Tento balíček se použije se zpětnou účinností od 1. ledna 2021, a to hned poté, co členské státy rozhodnutí o vlastních zdrojích ratifikují.

„Evropský parlament znovu udává směr. Schválili jsme balíček, díky němuž systém vlastních zdrojů přispěje k realizaci plánu na podporu oživení ‚Next Generation EU‘, jakmile jej ratifikují členské státy. Dnešní hlasování nám připomíná, že pokud chceme nastartovat hospodářské oživení, musíme jednat rychle a rázně,“ uvedl portugalský spoluzpravodaj José Manuel Fernandes (PPE).

Tři kroky plánu

V rámci vyjednávání o dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 (tzv. „víceletém finančním rámci“) se poslancům podařilo dosáhnout dohody s Radou o závazném plánu pro zavedení nových zdrojů příjmů. Plán vlastních zdrojů obsahuje tyto tři kroky:

První krok (2021): V lednu 2021 byl zaveden poplatek za nerecyklované plastové obaly. Do června 2021 budou předloženy nové legislativní návrhy týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, digitálního poplatku a systému obchodování s emisemi;

Druhý krok (2022 a 2023): Rada tyto nové zdroje příjmů projedná nejpozději 1. července 2022, aby je mohla zavést do 1. ledna 2023;

Třetí krok (2024–2026): Komise do června 2024 předloží návrh na další nové vlastní zdroje. Ty by mohly zahrnovat daň z finančních transakcí a finanční příspěvek související s podnikovým sektorem nebo nový společný základ daně z příjmů právnických osob. Rada tyto nové vlastní zdroje projedná nejpozději do 1. července 2025, aby mohly být zavedeny od 1. ledna 2026.