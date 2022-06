Poslanci posuzují úpravu pravidel u příspěvku na bydlení a kratších úvazků

Praha - Sněmovna dnes projednává zjednodušení pravidel u příspěvku na bydlení a úlevu u kratších pracovních úvazků. Poslance čekají také volby pěti členů Rady České televize, které předminulý týden zablokovaly opoziční kluby SPD a ANO. Dopoledne vystoupí v obou parlamentních komorách prostřednictvím on-line videopřenosu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Příjemci příspěvku na bydlení by podle novely o státní sociální podpoře a pomoci v hmotné nouzi dokládali příjmy a výdaje jednou za půl roku, nikoli každého čtvrt roku jako doposud. Dávku by měly úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé by o ni nemuseli žádat každý rok znovu. Rodiče s nízkými výdělky by si navíc podle předlohy mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10.000 korun na 13.000 korun. Upravit by se měla i pravidla pro vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci.

Předloha o pojistném na sociálním zabezpečení by u některých kratších pracovních úvazků snížila odvody placené zaměstnavatelem o pět procent. Obvyklé pojistné činí 24,8 procenta. Opatření má zaměstnavatele motivovat k širšímu vytváření a nabízení zkrácených úvazků a podpořit obyvatele, kteří jsou na trhu práce zranitelní. Sleva by se měla podle novely vztahovat vesměs na úvazky osm až 30 hodin týdně u vymezených skupin zaměstnanců.

Volbu pěti členů Rady České televize zablokoval před dvěma týdny spor koalice s opozicí o to, zda je volba skutečně tajná. Poslanci vybírají z 15 kandidátů. Šanci mají například politolog Ladislav Mrklas, bývalý ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek, bývalá novinářka a členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová a odborník na vzdělávací systémy Bohumil Kartous.

Sněmovna podpořila předlohu k zjednodušení zakládání obchodních korporací

Zjednodušení zakládání obchodních korporací je cílem vládní předlohy, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Například zápis společnosti do obchodníku rejstříku by už nebyl podmíněn předchozím získáním živnostenského oprávnění. K založení společnosti s ručením omezeným by zakladatelé mohli použít vzorové společenské smlouvy, jež budou na webu ministerstva spravedlnosti. Návrh zákona nyní posoudí ústavně-právní výbor Sněmovny.

"Opatření by měla zredukovat časovou náročnost a náklady spojené se zakládáním společností nebo s vytvářením poboček nejen v České republice, ale i v jiných členských státech Evropské unie," stojí v důvodové zprávě. Zakladatelé nebo zástupci společnosti zakládající pobočku podle novely nebudou muset osobně navštívit žádný úřad veřejné moci s výjimkou důvodného podezření například ze zfalšování totožnosti.

Předloha vychází z evropské směrnice o digitalizaci. Rozšíří se podle důvodové zprávy bezplatně dostupné údaje o evropských kapitálových společnostech a zlepší se způsob výměny informací mezi obchodními rejstříky. "Zakladatelé či již existující společnosti by neměli být nuceni předkládat opakovaně stejné údaje nebo listiny. Postačí, budou-li poskytnuty jednomu orgánu v jednom členském státě," uvádí důvodová zpráva.

Návrh zákona také nově vymezuje překážky výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Zavádí evidenci lidí, kteří podmínky nesplňují.

Sněmovna podpořila povinnost zveřejňování údajů o platech vysokých úředníků

Povinnost poskytovat informace o výši platů a odměn vysokých státních úředníků má zajistit novela o svobodném přístupu k informacím, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Údaje podle zákona by měly poskytovat také nově vymezené veřejné podniky. Předlohu nyní posoudí ústavně-právní výbor a výbor pro veřejnou správu.

Zákon měl být podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) součástí českého právního řádu nejpozději loni v létě. Novela totiž zavádí také změny související s unijní směrnicí o otevřených datech.

Veřejné podniky předloha vymezuje tak, že jde o společnosti, které vykonávají relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo v nichž státní orgány nebo veřejné instituce mají dominantní vliv. Rakušan uvedl, že jde například o energetické firmy. Předloha by ale zároveň měla podle ministra zajistit lepší ochranu obchodních společností, které se pohybují v konkurenčním prostředí.

Lépe chráněny by měly být podle novely rovněž údaje například o kritické infrastruktuře či ze soudních a rozhodčích řízení. Úřady by pak měla předloha ochránit před takzvanými šikanózními žádostmi o informace, na druhou stranu by měla zlepšit vymahatelnost práva na údaje.