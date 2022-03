Poslanci posoudí daňové úlevy za pomoc Ukrajině i misi vojáků na Slovensko

Praha - Poslanci zahájí dnes odpoledne další řádnou schůzi Sněmovny. Měli by na ní projednat například daňové úlevy při pomoci Ukrajině po ruské vojenské invazi. Dolní komora bude schvalovat také vyslání až 650 vojáků na Slovensko, z nichž bude většina působit v mnohonárodní jednotce NATO pod českým velením. Přesný program dnešního jednacího dne ale zatím nebyl stanoven.

Daňová novela zavede zejména možnost odpočtu darů poskytnutých přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů v Česku tvoří aspoň 90 procent zdanitelných příjmů. Nyní je ze zákona možné si z daní odečíst jen finanční dary českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely. Vláda navrhla, aby Sněmovna předlohu schválila zrychleně už v úvodním kole.

Cílem vyslání českých vojáků na Slovensko je posílení obrany východního křídla Severoatlantické aliance v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Menší část vojáků pak má na Slovensku pomáhat se zvládáním migrační vlny z Ukrajiny. Senát už misi schválil. Má trvat do poloviny příštího roku a stát zhruba 540 milionů korun.

Tento týden by poslanci mohli volit kandidáta ke jmenování do čela Nejvyššího kontrolního úřadu a členy rad České televize a Českého rozhlasu. V závěrečném kole budou poslanci schvalovat samostatný trestný čin působení v nestátních ozbrojených skupinách, za který by hrozilo až pětileté vězení. Sněmovna s největší pravděpodobností odmítne připojit k této novele návrh opozičního hnutí SPD na změnu v nutné obraně známou jako "můj dům, můj hrad".