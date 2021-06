Poslanci odevzdali podpisy pro hlasování o nedůvěře, schůze ve čtvrtek

Praha - Schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě se uskuteční ve čtvrtek od 09:00, poslanci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a hnutí STAN dnes odevzdali předsedovi dolní komory potřebné podpisy ke svolání mimořádného jednání. Na tiskové konferenci stran to řekl první místopředseda a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Kabinet zatím nemá zajištěnou podporu.

Prezident Miloš Zeman několikrát zopakoval, že i v případě ztráty důvěry vlády nechá menšinový kabinet ANO a ČSSD dovládnout do říjnových voleb. Komunisté, kteří do dubna vládu tolerovali, se o postoji rozhodnou až ve čtvrtek.

Pokud KSČM oznámila, že už nechce kabinet podporovat, měla vláda sama Sněmovnu o důvěru požádat, míní Stanjura. Pokud se tak nestalo, je podle něj povinností demokratické opozice svolat schůzi k hlasování o nedůvěře. S KSČM zástupci pěti stran nejednali.

Mezi důvody, proč by kabinet nadále neměl mít důvěru, zástupci opozice zmiňovali střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), nezvládnutou koronavirovou pandemii nebo nezajištění jasné podpory spojenců kvůli kauze Vrbětice. Podle předsedy STAN Víta Rakušana vláda na lidi prosazuje přísnost, ne však na sebe, což dokládal například tím, že vládní protikoronavirová nařízení několikrát zrušily soudy.

Pokud Sněmovna vysloví nedůvěru vládě, bylo by podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše namístě jednání zástupců všech stran se Zemanem o dalším fungování dolní komory, zejména v legislativní rovině.

Vláda, která by neměla důvěru garantovanou Sněmovnou, musí podle něj daleko obezřetněji postupovat ve svých návrzích týkajících se personální politiky a dalších důležitých rozhodnutí. Babiš by podle Bartoše musel jednat se stranami ve Sněmovně, včetně opozičních.

ČSSD nepodpoří vyslovení nedůvěry vládě, varuje před politickou krizí

Poslanci vládní ČSSD budou hlasovat proti vyslovení nedůvěry kabinetu, řekl dnes novinářům statutární místopředseda sociální demokracie Roman Onderka. Hlasování považuje za politikaření a snahu opozice se zviditelnit, úspěch opoziční iniciativy by podle něj vyvolal krizi krátce před řádným koncem volebního období.

Podpisy ke svolání schůze o nedůvěře vládě dnes odevzdali poslanci koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN. Hlasování se uskuteční ve čtvrtek. Kabinet zatím nemá zajištěnou podporu, rozhodující bude stanovisko KSČM. Onderka nechtěl odhadovat, jak se komunisté zachovají, mohli by však podle něj vládu nepřímo podpořit tím, že se zdrží, nebo opustí jednací sál.

To, že se vůbec o nedůvěře bude krátce před říjnovými volbami hlasovat, považuje za nezodpovědné. "Už dnes se v podstatě nacházíme v ekonomické krizi. Vyvolávat další politickou krizi čtyři měsíce před volbami, de facto destabilizovat ministerstva a Sněmovnu, považuji za nezodpovědné. Opozice může uvést jakékoliv důvody, ale nejsou relevantní," řekl Onderka.

Sociální demokraté proto budou hlasovat proti vyslovení nedůvěry. Do konce volebního období podle nich totiž zbývá řada zákonů, které by bylo vhodné prosadit. Dalším důvodem je to, že by se v příštích měsících místo skutečných problémů řešily "abstraktní" politické potíže. "Je před námi hodně práce a místo toho musíme řešit politikaření opozice," dodal Onderka.