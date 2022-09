Poslanci debatují o navýšení schodku o 50 mld. na 330 mld. Kč

Praha - Zvýšení letošního schváleného schodku státního rozpočtu o 50 miliard korun začali dnes dopoledne řešit poslanci. Schodek se má navýšit z původně schválených 280 miliard na 330 miliard korun. Důvody pro předložení novely jsou podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) poměrně jasné. Jde hlavně o dopady pokračujícího konfliktu na Ukrajině, růst životních nákladů obyvatel vyvolaný inflací a také vysoké ceny energií. Bylo podle něj třeba také upravit příjmovou stranu rozpočtu podle prognóz výběru daní. Debatu doprovázely slovní střety, hlavně mezi předsedou SPD Tomiem Okamurou a vládní koalicí. Pro opoziční hnutí ANO je novela v předložené podobě nepřijatelná, uvedla předsedkyně jeho klubu a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Příjmy novelizovaného rozpočtu činí 1,678 bilionu korun, výdaje 2,008 bilionu korun. Celkové příjmy se navyšují o 65 miliard korun. Víc než 25 miliard korun má dodatečně přinést daň z přidané hodnoty, na dani z příjmů firem vybere stát navíc 9,2 miliardy a na dani z příjmů fyzických osob o 10,2 miliardy. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení se dodatečně zvyšují o devět miliard korun. Vláda ale v důvodové zprávě upozorňuje, že jakékoli prognózy jsou zatíženy enormní mírou nejistoty a rizik.

Výdaje rozpočtu se novelou navyšují o 115 miliard korun. Například na posílení energetické bezpečnost půjde 30,3 miliardy korun, na posílení sociálních výdajů včetně druhé mimořádné valorizace důchodů je určeno celkem 29 miliard Kč. Výdaje spojené s bojem proti covidu se navyšují o 4,4 miliardy korun, výdaje spojené s pomocí Ukrajině se navyšují o 21 miliard Kč, což je částka ani ne poloviční proti původním odhadům, uvedl ministr financí. Na výkupy pozemků pro pražský okruh přidává vláda 800 milionů korun.

Schillerová mimo jiné řekla, že novela rozpočtu čerpá pouze z navýšených příjmů, ale peníze vybrané navíc podle ní nepocítí ani firmy, ani občané. Domácnosti i firmy podle ní žijí ve stínu kolapsu, který se blíží s nadcházející zimou. Podle ní to vládní koalici netrápí natolik, aby přicházela s rychlými řešeními. Zdůraznila, že v dobách krize musí vláda zvyšovat výdaje. "Pokud to chcete slyšet lidově - v dobách, kdy lidem teče do bot, jim má stát pomoci," řekla. Nynější vládní koalice však podle ní škrtá bez hlubšího rozmyslu.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura obvinil vládu, že hodlá zadlužit stát po dobu svého čtyřletého mandátu celkem o víc než bilion korun. Rozpočtovou novelu označil za paskvil, který nelze napravit. Chce navrhnout vrácení vládě k dopracování, což je jen jiná forma zamítnutí. Obvinil vládu mimo jiné z toho, že likviduje konkurenceschopnost ekonomiky. Kabinet obvinil i z vlastizrádné kolaborace a z toho, že může za vysoké ceny elektřiny. Vláda podle něj rozdává miliardy do zahraničí a na české obyvatele a firmy "kašle". "Ničemné chování vlády Petra Fialy ničí celou zemi," prohlásil Okamura.

Okamura se ve svém projevu zmínil také o plánovaných nákupech vojenské techniky. Na to reagovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a označila za lež, že by Švédsko nabídlo Česku zdarma prodloužení nájmu stíhaček Gripen. Ministerstvo obrany podle ní dosud nedostalo žádnou nabídku stíhaček zdarma. Poté se koaliční politici dostali s Okamurou do slovního střetu.

Poslanec STAN Ondřej Lochman doporučil hnutí SPD, aby se přejmenovalo na Svobodu a demokracii Vladimira Putina nebo na Stranu přátel diktátora. "Protože jediné co tady děláte, že tady šíříte putinovskou kremelskou propagandu," řekl. Okamura ho na oplátku obvinil z toho, že tiše kryje organizovaný zločin a mafiánské praktiky. Lochman i Stanjura Okamurovi vzkázali, že je usvědčený lhář.

Rozšíření výměny daňových údajů o digitální ekonomiku Sněmovna asi schválí

Rozšíření mezinárodní spolupráce a automatické výměny daňových informací o digitální ekonomiku Sněmovna zřejmě schválí. K vládní novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, jež reaguje na digitalizaci ekonomiky v posledních letech, poslanci podali v dnešním druhém čtení jediný pozměňovací návrh. Úprava ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dává zákon do souladu se zákonem o státní službě. Poslanci by mohli o předloze hlasovat ještě na nynější schůzi.

Materiál počítá například s tím, že finanční úřady by mohly pravidelně získávat údaje o prodejcích digitálních platforem, kteří díky nim vydělávají například na pronájmu nemovitostí nebo dopravních prostředků.

Provozovatelé těchto služeb z ČR i zahraničí by měli vybrané informace oznamovat jednou ročně Specializovanému finančnímu úřadu, a to do 31. ledna za předchozí kalendářní rok. Vláda uvádí, že finanční úřady v zemích EU zpravidla nemají dostatečné údaje k tomu, aby mohly správně vyměřit daň dosaženou v jejich zemích prostřednictvím digitálních platforem a řádně takové daňové rezidenty kontrolovat.

Informace, které budou muset firmy poskytovat, se týkají identifikace daného prodejce a informace o celkových příjmech a výdajích vygenerovaných prostřednictvím digitální platformy. Oznamovací povinnost se přitom nebude týkat prodejců zboží malého rozsahu, kteří nepřekročí 30 transakcí ročně nebo částku zhruba 50.000 Kč (2000 eur). Novela také umožní finanční správě získat informace týkající se českých i zahraničních rezidentů a pronajímaných nemovitostí v Česku.

Zákon přichází s novinkou, která umožní finančním úředníkům pro účely mezinárodní spolupráce uskutečňovat kontrolní nákupy. Těmito nákupy budou prověřovat, zda provozovatelé platforem plní své daňové povinnosti. Vláda nepředpokládá, že by kontrolní nákupy zvýšily výdaje státního rozpočtu.