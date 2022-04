Poslanci by se měli opět zabývat daňovými úlevami za pomoc Ukrajině

Praha - Poslanci by se mohli příští týden opět zabývat předlohou o daňových úlevách při pomoci Ukrajině, která čelí déle než měsíc ruské invazi. Měli by se vrátit k volbě členů Rady České televize, v níž po prvních kolech hlasování zůstalo neobsazených pět míst. Sněmovna by také mohla obměnit dozorčí rady státních fondů. Pravidelná schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne.

Ve čtvrtek se poslanci z podnětu opozičních SPD a ANO mimořádně sejdou k aféře kolem postupu europoslance a advokáta Stanislava Polčáka (STAN) v kauze Vrbětice. Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc, kterou poskytl obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Po zveřejnění případu se odměny vzdal a rezignoval na funkci místopředsedy STAN.

Je pravděpodobné, že dolní komora návrh programu mimořádné schůze koaliční většinou hlasů zamítne. Schůze by se v takovém případě neuskutečnila. Navzdory tomu by se otevřel prostor pro debatu omezenou na řečníky s přednostním právem.

Daňovou novelu související s dary Ukrajině čeká ve Sněmovně druhé čtení, v němž poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy. Rozpočtový výbor doporučil schválení vládní předlohy beze změn. Návrh předpokládá například to, že z daní bude možné odečíst dary poskytnuté přímo Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamním neziskovým organizacím. Předloha zachovává i vyšší limit pro jednotlivce a firmy pro odpočet hodnoty darů ze základu daně z příjmů.

V 15členné Radě České televize Sněmovna obsadila minulý týden v prvních volebních kolech jedno z celkem šesti volných míst. Volby jsou dvě. V první poslanci zatím nevybrali adepta na místo po Haně Lipovské, kterou dolní komora loni v září z televizní rady odvolala. V nadcházejícím druhém kole se utkají bývalí radní Zdeněk Šarapatka a Daniel Váňa. Ve druhé, běžné volbě zůstala v Radě České televize neobsazená čtyři místa, když v prvním kole uspěl pouze bývalý ředitel ostravského studia veřejnoprávní televize Ilja Racek. Do druhého kola postoupili Petr Brozda, Zbigniew Czendlik, Ivana Chmel Denčevová, Monika MacDonagh Pajerová, Jan Novák, Jiří Padevět, Michal Schuster a Radek Žádník.

Sněmovna by také mohla vyměnit členy dozorčích rad Státního zemědělského intervenčního fondu, Státního fondu dopravní infrastruktury nebo Státního fondu podpory investic. Například o pozici předsedy dozorčí rady zemědělského fondu se uchází jako jediný kandidát předseda poslanců Jakub Michálek. Před volbou by dolní komora měla odvolat z této funkce někdejšího poslance KSČM Pavla Kováčika.

V závěrečném kole je v dolní komoře aktuálně jen novela, která kvůli požadavkům Evropské unie upravuje pravidla pro oznámení a žádosti o nakládání s geneticky modifikovanými organismy. V úvodním kole figurují v programu schůze i předlohy, které budí spory. Patří k nim snížení plateb státu za děti, studenty, seniory či nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění a úplné zrušení elektronické evidence tržeb. Zda se k projednávání těchto vládních návrhů poslanci na této schůzi dostanou, není jisté.