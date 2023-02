Poslanci by se měli dál zabývat učitelskými platy

Praha - Poslanci by dnes měli pokračovat v projednávání předlohy o zákonném zakotvení objemu peněz na učitelské platy. Ve druhém čtení je také například úprava zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a změna podmínek pro nárok na levnější volání pro chudší obyvatele. Poslance čekají rovněž pravidelné interpelace na členy vlády.

Novela o pedagogických pracovnících má vést ke splnění vládního slibu o tom, že průměrný učitelský plat bude na zhruba 130 procentech celostátní průměrné mzdy. Předloha také zavádí pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Vysokoškoláci by navíc mohli učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez učitelského vzdělání.

Navrhované úpravy pravidel pro vyplácení mezd zaměstnancům za firmy v platební neschopnosti odráží zejména změny v insolvenčním právu. Například pro podání žádosti o poskytnutí peněz zaměstnancům by neměl stačit návrh na insolvenci, ale rozhodující by mělo být oznámení o zahájení insolvenčního řízení.

Předloha o elektronických komunikacích navazuje nárok na slevu z tarifu telekomunikačních operátorů na pobírání příspěvku na živobytí. Lidem by už nestačilo dokládat nízké příjmy čestným prohlášením.