Poslanci by mohli schvalovat elektronické dálniční známky

Praha - Poslanci by dnes mohli schvalovat zavedení elektronické dálniční známky, která v budoucnu nahradí nynější papírové kupony. Ve finále je také mimo jiné rozšíření okruhu postižených lidí, kteří mají nárok na dotaci na takzvané zvláštní pomůcky a novela, podle níž stát bude moci nakupovat pozemky do půdní rezervy za tržní ceny.

U návrhu na zavedení elektronických dálničních známek vzbudil pozornost pozměňovací návrh, jenž by kabinetu umožnil zdražit roční kupon z nynějších 1500 korun až na 2000 korun. Hospodářský výbor se postavil k úpravě záporně a dolní komora ji patrně neschválí.

Ve druhém čtení by poslanci mohli projednat vznik systému jednotných jízdenek na železnici a možnost stavět metro k provozu vlaků bez strojvůdců. Do závěrečného schvalování by Sněmovna mohla poslat také novelu o elektronických komunikacích, která snižuje pokutu za přechod k jinému mobilnímu operátorovi a zkracuje lhůtu pro převod telefonního čísla.