Poslanci by mohli projednat zrušení povinné maturity z matematiky

Praha - Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zavedení klouzavého mandátu a o zrušení budoucí povinné maturity z matematiky. Úvodní kolo by se mohlo týkat také zákazu množíren zvířat a pokutování takzvané dvojí kvality potravin. Přesný program jednacího dne by měla Sněmovna teprve stanovit.

Klouzavý mandát by mohl být podle doporučení sněmovní ústavní komise dobrovolný. Člen vlády by se sám rozhodl, zda chce být zároveň poslancem, nebo nikoli. Pokud by poslancem být nechtěl, do Sněmovny by za něj nastoupil náhradník.

Ke zrušení nynější úpravy, podle níž by měli poprvé povinně z matematiky maturovat gymnazisté v roce 2021, jsou ve Sněmovně dvě předlohy. Vláda také navrhla, aby se od jara 2021 omezila státní maturita jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol.

Novela, který by zakázala množírny zvířat, také zpřísňuje podmínky chovu šelem. Předloha o potravinách zavádí zákaz prodeje potravin v různé kvalitě, ale stejném obalu v Česku a v jiných evropských zemích.