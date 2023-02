Poslanci by měli zahájit debatu o úpravách podpor uprchlíků z Ukrajiny

Praha - Poslanci by měli příští týden zahájit projednávání úprav podpor uprchlíků z Ukrajiny, která už skoro rok čelí ruské vojenské invazi. Před schvalováním je ve Sněmovně návrh změn v Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, do něhož by se mohlo dostat zpřísnění zákona o střetu zájmů zejména ohledně vlastnictví médií. Řádná schůze dolní komory začne v úterý odpoledne a měla by trvat do pátku.

Poslanci budou také znovu hlasovat o poslanecké novele o změnách v řízení Národní sportovní agentury. Vrátila se jim ze Senátu, jenž chce omezit pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport a zprostit obce povinnosti zpracovávat plány rozvoje sportu.

Vládní předloha o podporách ukrajinských běženců zejména zpřísňuje od července podmínky pro nárok na humanitární dávku, která by měla být adresnější. Upravit se má vyplácení takzvaného solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a podmínky bezplatného nouzového ubytování. Novela zákonů zvaných lex Ukrajina navíc od dubna převede asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra. Uzákoní rovněž třeba evidenci pracovních dohod ukrajinských běženců. Sněmovna by podle koaličních představ měla projednat předlohu na nadcházející schůzi v úvodním kole i ve druhém čtení.

Součástí organizačních změn v Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí by se mohl stát sporný pozměňovací návrh skupiny vládních poslanců v čele s Jakubem Michálkem (Piráti), který zpřísňuje zákaz vlastnictví médií a přijímání dotací a investičních pobídek. Například média by politici nemohli převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností by hrozily vyšší pokuty. Jde o ustanovení, která jsou vzhledem k aktivitám předsedy opozičního hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše obecně známá pod označením lex Babiš. Zákon o střetu zájmů by se měl podle poslanecké úpravy nově vztahovat i na prezidenta republiky.

Ve sněmovním finále jsou také sporné změny ve volbě členů rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Do volby radních ČT a ČRo zapojuje vládní novela Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Zpřísnit se má vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Opoziční poslanci pokládají navrhované změny za účelové a viní vládní tábor ze snah o ovládnutí dvojice veřejnoprávních médií. Koaliční politici naopak tvrdí, že cílem novely je posílit jejich odolnost. Zatím není jasné, zda se Sněmovna příští týden k závěrečnému projednání předlohy dostane.

Stejně tak není známo, zda poslanci vedle lex Ukrajina začnou projednávat některé další předlohy v úvodním kole. Patří k nim vládní novela, podle níž by členové vlády i jejich náměstci museli opět dokládat před jmenováním do funkce čisté lustrační osvědčení. Osvědčení potvrzuje držiteli, že v minulosti nebyl příslušníkem nebo evidovaným spolupracovníkem někdejší komunistické Státní bezpečnosti (StB). Takzvaný lustrační zákon se v minulosti na členy vlády vztahoval, povinnost však zanikla po přijetí zákona o státní službě.

Lustrace budily pozornost při jmenování někdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Tehdejší ministr financí Andrej Babiš totiž lustrační osvědčení nepředložil. Pravicová opozice poukazovala na to, že kabinet porušuje platná pravidla už při svém vzniku. Archivní dokumenty uvádějí, že Babiš byl evidovaným spolupracovníkem StB. Babiš dlouhodobě trvá na tom, že nikdy s StB nespolupracoval a že byl evidován bez svého vědomí. Kvůli evidenci se na Slovensku soudí.

V návrhu programu schůze je v prvním čtení také třeba nová branná legislativa, kterou chce kabinet uzákonit mimo jiné vydávání dvou procent hrubého domácího produktu na obranu podle závazků Česka v Severoatlantické alianci. Měly by se také rozšířit možnosti zapojení obyvatel do obrany země.