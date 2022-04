Poslanci by dnes měli jednat o odkladu nového stavebního zákona

Praha - Především návrhem na roční odklad účinnosti části nového stavebního zákona by se dnes měli zabývat poslanci na schůzi Sněmovny. Dál by se měli zabývat i předlohou, která rozšiřuje mezinárodní spolupráci finančních úřadů při výměně daňových informací, a projednat by mohli i změny v zákoně proti zneužití významné tržní síly. Tento zákon by měl nově dopadnout i na menší firmy než dosud.

Roční odklad klíčových pasáží stavebního zákona, se kterým přišla současná pětikoaliční vláda, vyvolává ve Sněmovně spory. Vláda chce o rok odložit vznik krajských stavebních úřadů, pod něž mají dosavadní stavební úřady při obcích a městech přejít. Vláda chystá věcnou změnu zákona, aby stavební úřady při obecních úřadech zůstaly, byť v omezeném počtu. Opoziční ANO, které v minulém volebním období ve vládě nový zákon předložilo, naopak jeho přijatou podobu hájí a varuje, že odklad může být i protiústavní.

Poslanci by mohli projednat v úvodním kole vládní předlohu, která rozšiřuje automatickou výměnu daňových informací o digitální ekonomiku. Finanční úřady by tak měly pravidelně získávat informace o prodejcích digitálních platforem, kteří díky nim vydělávají například na pronájmu nemovitostí nebo dopravních prostředků.

Dalším bodem, který by poslanci mohli probírat, je novela zákona o významné tržní síle, který má chránit dodavatele velkých obchodních řetězců. Novela rozšiřuje působnost zákona i na menší podniky než dosud. Opoziční hnutí ANO chce tuto novelu zamítnout.