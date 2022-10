Poslanci budou schvalovat změny rozpočtu, schodek může vzrůst na 375 miliard Kč

Praha - Poslanci budou na nadcházející schůzi schvalovat změny letošního státního rozpočtu, na jejichž základě by mohl vzrůst schodek o 95 miliard na až 375 miliard korun. V úvodním kole se začnou zabývat také návrhem státního rozpočtu na příští rok, který vláda předložila se schodkem 295 miliard korun. Ve sněmovním finále je například návrh sankčního zákona, předloha o zvýhodnění nízkoemisních vozidel při zadávání zakázek na zajištění veřejné dopravy nebo novela o ochraně a licencování autorských práv na internetu. Řádná říjnová schůze dolní komory začne v úterý odpoledne.

Novelu letošního rozpočtu předložil kabinet Petra Fialy (ODS) s navýšením schodku o 50 miliard na 330 miliard korun zejména kvůli situaci vyplývající z ruské vojenské invaze na Ukrajinu i kvůli růstu cen, hlavně energií. Mezi desítkami poslaneckých pozměňovacích návrhů vzbudily pozornost dva koaliční, které zvyšují deficit o dalších 45 miliard korun. Sněmovna bude hlasovat o úpravě ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který zvyšuje o sedm miliard korun sociální výdaje. O dalších 38 miliard korun vzroste schodek, pokud dolní komora schválí pozměňovací návrh Ivana Adamce (ODS) a Tomáše Müllera (STAN). Peníze mají jít na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií. Rozpočtový výbor obě koaliční úpravy podpořil. Poslanci, zejména opoziční, vedle toho navrhli přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkovém objemu 65 miliard Kč.

Debatu o návrhu rozpočtu na příští rok poslanci zahájí koncem října. Už v prvním čtení Sněmovna schvaluje základní ukazatele rozpočtu, tedy zejména výši příjmů, výdajů a schodku. Poslanci potom mohou navrhovat jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu.

Očekává se, že do programu říjnové schůze se dodatečně dostanou dvě vládní sociální předlohy, které čeká druhé čtení. Jde o zvýšení příspěvku na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením z nynějších 550 korun na 900 korun měsíčně. Opozice zablokovala schválení novely zrychleně už v prvním čtení. Ve druhém čtení chce uplatnit návrhy na razantnější růst příspěvku, v sociálním výboru s nimi neuspěla. Ve druhém čtení by mohla Sněmovna dodatečně projednat také předčasné penze záchranářů bez krácení.

Návrh zákona o národních sankcích vůči cizincům, kteří by se dopustili závažných protiprávních jednání, Sněmovna pravděpodobně schválí. Na doporučení svého ústavně-právního výboru by měla zkrátit o třetinu na 30 dní lhůtu, kterou bude mít vláda pro přezkum rozhodnutí o zařazení na sankční seznam. Zpřesnit by mohla také výčet předpisů, na jejichž základě bude možné pokládat jednání za postižitelná podle sankčního zákona. Vláda jeho předložení urychlila kvůli konfliktu na Ukrajině.

Předloha k podpoře nízkoemisních vozidel vychází z unijních předpisů a uloží zadavatelům zakázek na veřejnou dopravu stanovit v podmínkách minimální podíl vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Byť řada poslanců vyslovila obavy z ekonomických dopadů nových pravidel, návrh na zamítnutí návrhu zákona nikdo nepodal. Část stanovených podílů nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě mají úřady naplnit nejprve do konce roku 2025 a další část pak do konce roku 2030.

Ke sledovaným změnám v autorské novele patří nové právo vydavatelů, které má přinutit internetové společnosti, aby médiím platily licenční poplatky za využívání jejich obsahu. Předloha vychází ze směrnice EU a má obecně zajistit ochranu autorských práv na internetu i spravedlivou odměnu pro autory. Zároveň by měla usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právy ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví.

Návrh programu řádné říjnové schůze Sněmovny aktuálně čítá 166 bodů. Některé z nich však již poslanci projednali, jiné naopak s největší pravděpodobností přibudou. Stejně jako v minulosti se neočekává, že se dolní komora vypořádá se všemi body konečného programu.