Poslanci budou schvalovat vyšší růst důchodů

Praha - Sněmovna dnes bude schvalovat vyšší než zákonný růst důchodů v příštím roce nebo státní dotací České poště na úhradu ztrát, které jí vznikly v minulosti poskytováním zákonných služeb. Odpoledne by se poslanci měli vypořádat s předlohami, které jim vrátil Senát a které nestihli probrat na minulé schůzi.

Na programu je také druhé kolo volby zástupce veřejného ochránce práv, do něhož postoupili stejně jako v minulé a neúspěšné volbě právnička Markéta Selucká a Stanislav Křeček, kterému skončilo funkční období zástupce ombudsmanky v dubnu. Poslanci budou vybírat také dva členy Rady České tiskové kanceláře. V této volbě vzbudil pozornost kandidát SPD, činovník Akce D.O.S.T. Michal Semín.

Důchodovou novelou by měla vzrůst průměrná penze příští rok o 900 korun, tedy o 180 až 200 korun nad zákonnou valorizaci. Částka by se podle předlohy připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesla by tedy zásluhovost penzí.

Odpoledne by měla Sněmovna rozhodnout o tom, zda mírnou toleranci alkoholu u vodáků rozšíří na návrh senátorů i na cyklisty, a o zavírání některých obchodů o vybraných svátcích. Zatímco poslanci chtějí ze zákona vyjmout velkoobchod, horní komora navrhla úplné zrušení normy o zavírání obchodů.

Opětovně, po senátním vetu, Sněmovna posoudí nová pravidla pro znalce a pro soudní tlumočníky a překladatele. Senát zamítl také novelu, která krátí na dvě pětiny odměny placených obecních funkcionářů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu.