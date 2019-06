Poslanci budou schvalovat úhradu konopí a růst ubytovacích plateb

Praha - Sněmovna by měla dnes schvalovat úhradu léčebného konopí ze zdravotního pojištění a změny v ubytovacím poplatku. Ve finále je také například senátní návrh, podle kterého by děti a vnuci někdejších emigrantů z bývalého Československa mohli dosáhnout snáz na české občanství.

Úhrada většiny ceny léčebného konopí se dostane do novely, podle níž ošetřující lékaři a lékárníci získají v návaznosti na elektronické recepty přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče by mělo podle vlády zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků.

V souvislosti s ubytovacím poplatkem se vede zejména spor o jeho výši. Vláda navrhla růst od přespříštího roku až na 50 korun za osobu a den z nynějších až 26 korun, rozpočtový výbor chce až 100 korun už od příštího roku.

Odpoledne by se měla Sněmovna věnovat zejména poslaneckým předlohám v prvním čtení. Jde například o zrušení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, o automatické zvyšování, nebo naopak snižování plateb státu do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce nebo o záměr přemístit některé úřady z Prahy do jiných krajů.