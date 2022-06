Poslanci budou schvalovat příspěvek 5000 Kč na dítě

Praha - Poslanci dnes projednají poskytnutí příspěvku 5000 korun na dítě do 18 let rodinám s hrubými příjmy do milionu korun. Zrychleně ve stavu legislativní nouze budou schvalovat také trojici předloh souvisejících s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Schůze Sněmovny pokračuje od odpoledne.

Dávkou 5000 korun na dítě chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Rozpočtové náklady se odhadují na zhruba 7,8 miliardy korun. Opozice už ohlásila, že bude prosazovat úpravy. Hnutí ANO i SPD chtějí, aby příspěvek byl na nezaopatřené děti do 26 let, tedy například i na studenty. SPD navrhuje zrušení milionové hranice příjmů rodin a ANO mluví o každoměsíčním vyplácení dávky až do konce roku.

Předlohy související s pomocí ukrajinským uprchlíkům se týkají zrychlení výstavby dočasných budov pro ubytování a vzdělávání běženců a možnosti zřizovat ve školách pro uprchlíky oddělené třídy. Patří k nim také novela, podle které budou muset úřady i po skončení nouzového stavu vyčleňovat budovy pro ubytování ukrajinských běženců a bude fungovat dosavadní systém jejich registrace.

Dopoledne se budou všemi čtyřmi vládními předlohami zabývat výbory. Koalice chce, aby je Sněmovna schválila dnešní jednací den. Není proto vyloučeno večerní jednání dolní komory.