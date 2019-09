Poslanci budou schvalovat novelu pro urychlení boje s kůrovcem

Praha - Sněmovna dnes bude schvalovat lesní novelu, která by měla urychlit boj s kůrovcovou kalamitou. Ve finále jsou i dvě drážní předlohy. Vládní zavádí systém jednotných jízdenek na železnici, poslanecká umožní provoz vlaků metra bez strojvůdců.

Novela lesního zákona počítá například s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně.

Vládní drážní novela umožní cestujícím jet při jedné cestě na jednu jízdenku vlaky různých dopravců. Do systému budou muset vstoupit všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Nyní si musí cestující kupovat v případě přestupů mezi vlaky různých dopravců více jízdenek.

V úvodním kole by měli poslanci projednat zvýšení státních příspěvků zaměstnavatelům na plat lidí se zdravotním postižením. Do závěrečného schvalování by mohla Sněmovna poslat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 80.000 korun na 300.000 korun. Ve druhém čtení je také třeba návrh nominačního zákona, který stanoví pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních firem.