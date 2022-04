Poslanci budou schvalovat daňová zvýhodnění související s pomocí Ukrajině

Praha - Poslanci dnes budou schvalovat některá daňová zvýhodnění související s pomocí Ukrajině. Budou také volit kandidáta na jmenování viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu a věnovat se předlohám ve druhém čtení. Mohla by k nim patřit novela, jež odkládá o rok účinnost některých částí nového stavebního zákona.

Program jednacího dne ale může doznat změn. Sněmovna do něj možná zařadí vládní předlohu, která mimo jiné ruší povinné přimíchávání dražší biosložky do nafty a do benzinu a ruší také silniční daň pro část podnikatelských vozidel. V úterý se poslanci k jejímu projednání nedostali.

Daňová předloha související s ruskou invazí na Ukrajinu například umožní odečíst z daní dary poskytnuté přímo Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamním neziskovým organizacím. Předloha zachovává i vyšší limit pro jednotlivce a firmy pro odpočet hodnoty darů ze základu daně z příjmů.

Ve volbě kandidáta na jmenování viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu se utkají náměstkyně na ministerstvu životního prostředí Simeona Zikmundová a místopředseda sněmovního kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO). Zikmundovou navrhly koaliční strany, a lze tedy předpokládat, že ve volbě uspěje. Nově zvolený kandidát, jehož do funkce jmenuje prezident republiky, nahradí Zdeňku Horníkovou, které skončil mandát.

Odkladem účinnosti částí nového stavebního zákona schváleného za minulé vlády Andreje Babiše (ANO) chce nynější kabinet získat čas na věcné úpravy zákona. Jde zejména o pasáže, které předpokládají vznik státní stavební správy. Podle vládních představ mají stavební úřady zůstat na obecních úřadech, byť v menším počtu než nyní.

mbc snm