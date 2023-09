Praha - Poslanci budou moci v případě potřeby jednat i přes dnešní noc na středu. Prodloužení jednacího dne Sněmovny prosadila v úvodu nynější schůze koalice, návrh zdůvodnil předseda frakce TOP 09 Jan Jakob ohlášenými projevy opozičních řečníků s právem přednostního vystoupení. Prvním bodem schůze má být podle dalšího Jakobova návrhu sporný vládní konsolidační balíček. Zatím ale není ani jasné, kdy se poslanci dostanou k hlasování o celém návrhu programu schůze.

K vystoupením s přednostním právem se podle oznámení předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) chystají čelní představitelé opozičních hnutí ANO a SPD Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček (všichni ANO), Tomio Okamura a Radim Fiala (oba SPD). Pak teprve bude následovat blok návrhů na změny programu schůze. Tato fáze poslaneckého jednání může trvat mnoho hodin. Pekarová Adamová na dotaz ČTK napsala, že před 15:00 evidovala do debaty ke změnám programu schůze čtyři desítky poslaneckých přihlášek.

Návrh na možnost nočního jednání, konkrétně až do středečního rána, Jakob podložil argumentem o ohlášených "delších úvodních slovech" řečníků s přednostním právem. "Pevně věřím, že to nebude potřeba, že jednání skončíme dřív, protože program schůze bude schválen dříve a začneme s projednáváním prvního bodu," podotkl šéf klubu TOP 09.

Koalice chce podle informací ČTK z koalice v úvodní jednací den dospět aspoň ke schválení návrhu programu schůze, byť by se uskutečnilo až ve středu ráno. V dalších dnech se údajně předpokládá prodlužování jednacích dnů do půlnoci. Debata o konsolidačním balíčku by mohla podle zpráv z vládního tábora trvat i celý týden, v případně nutnosti také o víkendu.

Konsolidační balíček má podle vlády pomoci zlepšit stav státního rozpočtu a přináší například některé daňové změny. Opozice s předlohou nesouhlasí a chystá se v nynějším druhém čtení předložit desítky pozměňovacích návrhů.