Poslanci budou jednat o žalobě na Zemana, šanci na podporu nemá

Praha - Poslanci dnes budou jednat o senátní ústavní žalobě na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy. Už dopředu je zřejmě, že se k Ústavnímu soudu nedostane. Sněmovna horní komoře nutný souhlas s podáním žaloby nedá. Na programu schůze jsou také pravidelné interpelace na členy vlády.

Aby žaloba na Zemana doputovala k ústavním soudcům, muselo by pro její podání hlasovat nejméně 120 z 200 poslanců. Koaliční kluby ANO a ČSSD, zákonodárci KSČM, kteří vládu tolerují, a opoziční KSČM žalobu nepodpoří. Zbývající sněmovní strany dohromady dost hlasů nemají.

V Senátu hlasovalo pro návrh žaloby 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.

Senátoři v žalobě Zemanovi vyčítají osm případů jednání. Žaloba popisuje skutky od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.

Žalobu začnou poslanci projednávat dopoledne po písemných interpelacích. Pokud by k hlasování do polední přestávky nedospěli, debata by pokračovala odpoledne po ústních interpelacích.